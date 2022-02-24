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Народная милиция ДНР готова дать гуманитарный коридор украинским военным

Народная милиция ДНР готова дать гуманитарный коридор украинским военным - РИА Новости, 24.02.2022

Народная милиция ДНР готова дать гуманитарный коридор украинским военным

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что готова предоставить гуманитарный коридор украинским военным, попавшим в окружение, при условии... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:37

2022-02-24T10:37

2022-02-24T11:18

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что готова предоставить гуманитарный коридор украинским военным, попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, украина