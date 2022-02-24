10:37 24.02.2022 (обновлено: 11:18 24.02.2022)
Народная милиция ДНР готова дать гуманитарный коридор украинским военным
ДНР готова дать гуманитарный коридор украинским военным, если те добровольно сложат оружие
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что готова предоставить гуманитарный коридор украинским военным, попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия.
"Народная милиция ДНР готова предоставить гуманитарный коридор военнослужащим 53-й омбр ВСУ, попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков