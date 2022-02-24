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Небензя назвал корнем кризиса на Украине саботаж минских соглашений
Небензя назвал корнем кризиса на Украине саботаж минских соглашений - РИА Новости, 24.02.2022
Небензя назвал корнем кризиса на Украине саботаж минских соглашений
Корень кризиса на Украине в саботаже комплекса мер по выполнению минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:56
2022-02-24T07:56
2022-02-24T07:56
обострение ситуации в днр и лнр
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Корень кризиса на Украине в саботаже комплекса мер по выполнению минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя."Хотел бы вновь повторить, что корень сегодняшнего кризиса вокруг Украины – в действиях самой Украины, занимавшейся многолетним саботажем своих прямых обязательств по минскому комплексу мер", - сказал Небензя.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент России заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Небензя назвал корнем кризиса на Украине саботаж минских соглашений
Постпред России Небензя: саботаж минских соглашений является корнем кризиса на Украине