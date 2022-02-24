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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/koren-1774636606.html
Небензя назвал корнем кризиса на Украине саботаж минских соглашений
Небензя назвал корнем кризиса на Украине саботаж минских соглашений - РИА Новости, 24.02.2022
Небензя назвал корнем кризиса на Украине саботаж минских соглашений
Корень кризиса на Украине в саботаже комплекса мер по выполнению минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:56
2022-02-24T07:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
оон
россия
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Корень кризиса на Украине в саботаже комплекса мер по выполнению минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя."Хотел бы вновь повторить, что корень сегодняшнего кризиса вокруг Украины – в действиях самой Украины, занимавшейся многолетним саботажем своих прямых обязательств по минскому комплексу мер", - сказал Небензя.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент России заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/goroda-1774633449.html
донецкая народная республика
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Эмиль Калимуллин
Эмиль Калимуллин
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, оон, россия, признание днр и лнр в россии, украина, василий небензя
07:56 24.02.2022
 
Небензя назвал корнем кризиса на Украине саботаж минских соглашений

Постпред России Небензя: саботаж минских соглашений является корнем кризиса на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев – РИА Новости. Корень кризиса на Украине в саботаже комплекса мер по выполнению минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя.
"Хотел бы вновь повторить, что корень сегодняшнего кризиса вокруг Украины – в действиях самой Украины, занимавшейся многолетним саботажем своих прямых обязательств по минскому комплексу мер", - сказал Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент России заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФООНРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаВасилий Небензя
 
 
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