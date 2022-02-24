https://ria.ru/20220224/kofe-1774611239.html

Как кофе "тормозит" мозг человека

Диетолог рассказала, как кофе "тормозит" мозг человека - РИА Новости, 24.02.2022

Как кофе "тормозит" мозг человека

Употребление кофе для "ускорения" работы мозга и нервной системы в целом в определенном случае может дать обратный эффект, предупредила в интервью радио Sputnik РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T04:09

2022-02-24T04:09

2022-02-24T04:09

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Употребление кофе для "ускорения" работы мозга и нервной системы в целом в определенном случае может дать обратный эффект, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.Многие люди относятся к кофе не просто как к вкусному напитку, но и как к удобному средству, позволяющему стимулировать работу нервной системы, прежде всего мозга. Своим бодрящим действием кофе обязан входящему в его состав психоактивному веществу – кофеину. Однако в определенной ситуации напиток может не "ускорить", а "затормозить" нервную систему, даже привести к временному снижению когнитивных способностей, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, такой негативный эффект может возникнуть, если человек при недостатке сна будет пить слишком много кофе.Она уточнила, сколько чашек кофе нужно выпить, чтобы снизилась работоспособность и наступило "торможение"."Норма по кофеину – 400 миллиграммов в сутки. Это пара чашек кофе плюс две-три чашки чая, потому что они тоже содержат кофеин. Если пить только кофе, то это три чашки и более", – считает Круглова.При этом работа мозга не обязательно "замедляется" сразу же после условной третьей чашки напитка, содержащего кофеин, продолжила она."Этот процесс – очень индивидуальный, эффект проявляется у всех через разное время после злоупотребления кофе", – отметила Круглова.Сколько времени человек будет ощущать снижение работоспособности после лишней чашки кофе, тоже зависит от индивидуальных особенностей организма, добавила диетолог."Метаболизм кофеина – очень индивидуальный параметр. Кому-то потребуется два-три часа, чтобы эффект от превышения нормы кофеина пропал, а кому-то больше времени. Как правило, после ночного сна эффект у всех начинает снижаться или пропадает совсем", – сказала Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.По ее словам, для устранения последствий злоупотребления кофе не нужно принимать никаких мер.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/kofe-1773304742.html

https://ria.ru/20220201/kofe-1770401979.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество