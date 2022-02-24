https://ria.ru/20220224/klyatva-1774737065.html
Лукашенко рассказал о клятве Путина
Лукашенко рассказал о клятве Путина - РИА Новости, 24.02.2022
Лукашенко рассказал о клятве Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Владимиром Путиным по поводу возможности "зарезервировать" часто совместной группировки войск РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:11
2022-02-24T13:11
2022-02-24T13:34
обострение ситуации в днр и лнр
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
литва
москва
нато
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Владимиром Путиным по поводу возможности "зарезервировать" часто совместной группировки войск на западе России.По его словам, ввиду все большего сосредоточения сил НАТО в Польше и Литве, Москве и Минску необходимо обеспечить безопасность на этом направлении. "Я попрошу, говорю ему (Путину — Прим.ред), не использовать часть этой группировки, чтобы она была зарезервирована на всякий случай, если вдруг что-то произойдет. Ответ: "Я тебе обещаю и клянусь, любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Беларуси - это будет означать, что они атакуют Россию", — сказал Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lukashenko-1774744502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире, литва, москва, нато, ситуация в днр и лнр
13:11 24.02.2022 (обновлено: 13:34 24.02.2022)
Лукашенко рассказал о клятве Путина
Лукашенко рассказал о клятве Путина на случай агрессии против Белоруссии