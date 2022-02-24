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Лавров и глава МИД Китая обсудили принцип неделимости безопасности
Лавров и глава МИД Китая обсудили принцип неделимости безопасности - РИА Новости, 24.02.2022
Лавров и глава МИД Китая обсудили принцип неделимости безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора, подчеркнули важность уважения принципа неделимости... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:24
2022-02-24T14:39
россия
китай
политика
сергей лавров
ван и (политик)
владимир путин
пекин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора, подчеркнули важность уважения принципа неделимости безопасности, говорится в сообщении МИД России"Подчеркнуто, что Россия и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать принцип неделимости безопасности", - говорится в документе МИД РФ.В ходе встречи стороны также обсудили ход реализации договоренностей российско-китайской встречи на высшем уровне 4 февраля этого года. Лавров поздравил собеседника с успешным проведением зимних Олимпийских игр в Пекине.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220221/bezopasnost-1774113832.html
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Дарья Буймова
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россия, китай, политика, сергей лавров, ван и (политик), владимир путин, пекин
14:24 24.02.2022 (обновлено: 14:39 24.02.2022)
 
Лавров и глава МИД Китая обсудили принцип неделимости безопасности

Главы МИД России и Китая подчеркнули важность уважения принципа неделимости безопасности

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора, подчеркнули важность уважения принципа неделимости безопасности, говорится в сообщении МИД России
"Подчеркнуто, что Россия и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать принцип неделимости безопасности", - говорится в документе МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 17:05
США пытаются обойти принцип неделимости безопасности, заявил Лавров
В ходе встречи стороны также обсудили ход реализации договоренностей российско-китайской встречи на высшем уровне 4 февраля этого года. Лавров поздравил собеседника с успешным проведением зимних Олимпийских игр в Пекине.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 13:09
Лавров призвал внедрять принцип неделимости безопасности во всей полноте
Опубликовано: Дарья Буймова
 
РоссияКитайПолитикаСергей ЛавровВан И (политик)Владимир ПутинПекин
 
 
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