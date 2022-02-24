https://ria.ru/20220224/kitay-1774765488.html

Лавров и глава МИД Китая обсудили принцип неделимости безопасности

Лавров и глава МИД Китая обсудили принцип неделимости безопасности - РИА Новости, 24.02.2022

Лавров и глава МИД Китая обсудили принцип неделимости безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора, подчеркнули важность уважения принципа неделимости... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:24

2022-02-24T14:24

2022-02-24T14:39

россия

китай

политика

сергей лавров

ван и (политик)

владимир путин

пекин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора, подчеркнули важность уважения принципа неделимости безопасности, говорится в сообщении МИД России"Подчеркнуто, что Россия и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать принцип неделимости безопасности", - говорится в документе МИД РФ.В ходе встречи стороны также обсудили ход реализации договоренностей российско-китайской встречи на высшем уровне 4 февраля этого года. Лавров поздравил собеседника с успешным проведением зимних Олимпийских игр в Пекине.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220221/bezopasnost-1774113832.html

https://ria.ru/20220217/bezopasnost-1773307236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, политика, сергей лавров, ван и (политик), владимир путин, пекин