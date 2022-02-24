https://ria.ru/20220224/kisida-1774630426.html

В Японии заявили о сборе и анализе информации по ситуации на Украине

В Японии заявили о сборе и анализе информации по ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

В Японии заявили о сборе и анализе информации по ситуации на Украине

Правительство Японии проводит сбор и анализ информации относительно ситуации на Украине в связи с обострением конфликта в этой стране и действий России и... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:29

2022-02-24T07:29

2022-02-24T07:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

япония

россия

украина

фумио кисида

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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Правительство Японии проводит сбор и анализ информации относительно ситуации на Украине в связи с обострением конфликта в этой стране и действий России и намерено действовать при координации с международным сообществом, в том числе, странами "большой семерки", предпринимая максимальные усилия по обеспечению безопасности японских граждан в регионе."Ситуация является очень напряженной. В настоящее время мы проводим сбор и анализ информации о ситуации. Мы намерены действовать при тесной координации с международным сообществом, в частности, странами "большой семерки", - цитирует агентство Киодо слова японского премьера Фумио Кисиды.Кисида также подчеркнул, что "обеспечение безопасности японских граждан является чрезвычайно важным вопросом"."Мы намерены предпринять необходимые действия в зависимости от понимания ситуации", - отметил он.

https://ria.ru/20220224/peresmotr-1774627814.html

япония

россия

украина

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2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, япония, россия, украина, фумио кисида