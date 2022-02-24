https://ria.ru/20220224/kisida-1774630426.html
В Японии заявили о сборе и анализе информации по ситуации на Украине
В Японии заявили о сборе и анализе информации по ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
В Японии заявили о сборе и анализе информации по ситуации на Украине
Правительство Японии проводит сбор и анализ информации относительно ситуации на Украине в связи с обострением конфликта в этой стране и действий России и... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:29
2022-02-24T07:29
2022-02-24T07:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
япония
россия
украина
фумио кисида
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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Правительство Японии проводит сбор и анализ информации относительно ситуации на Украине в связи с обострением конфликта в этой стране и действий России и намерено действовать при координации с международным сообществом, в том числе, странами "большой семерки", предпринимая максимальные усилия по обеспечению безопасности японских граждан в регионе."Ситуация является очень напряженной. В настоящее время мы проводим сбор и анализ информации о ситуации. Мы намерены действовать при тесной координации с международным сообществом, в частности, странами "большой семерки", - цитирует агентство Киодо слова японского премьера Фумио Кисиды.Кисида также подчеркнул, что "обеспечение безопасности японских граждан является чрезвычайно важным вопросом"."Мы намерены предпринять необходимые действия в зависимости от понимания ситуации", - отметил он.
https://ria.ru/20220224/peresmotr-1774627814.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, россия, украина, фумио кисида
В Японии заявили о сборе и анализе информации по ситуации на Украине
Премьер Кисида: Япония ведет сбор и анализ информации по ситуации на Украине