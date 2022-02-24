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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/kisida-1774630426.html
В Японии заявили о сборе и анализе информации по ситуации на Украине
В Японии заявили о сборе и анализе информации по ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
В Японии заявили о сборе и анализе информации по ситуации на Украине
Правительство Японии проводит сбор и анализ информации относительно ситуации на Украине в связи с обострением конфликта в этой стране и действий России и... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:29
2022-02-24T07:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
япония
россия
украина
фумио кисида
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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Правительство Японии проводит сбор и анализ информации относительно ситуации на Украине в связи с обострением конфликта в этой стране и действий России и намерено действовать при координации с международным сообществом, в том числе, странами "большой семерки", предпринимая максимальные усилия по обеспечению безопасности японских граждан в регионе."Ситуация является очень напряженной. В настоящее время мы проводим сбор и анализ информации о ситуации. Мы намерены действовать при тесной координации с международным сообществом, в частности, странами "большой семерки", - цитирует агентство Киодо слова японского премьера Фумио Кисиды.Кисида также подчеркнул, что "обеспечение безопасности японских граждан является чрезвычайно важным вопросом"."Мы намерены предпринять необходимые действия в зависимости от понимания ситуации", - отметил он.
https://ria.ru/20220224/peresmotr-1774627814.html
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Эмиль Калимуллин
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в мире, япония, россия, украина, фумио кисида
07:29 24.02.2022
 
В Японии заявили о сборе и анализе информации по ситуации на Украине

Премьер Кисида: Япония ведет сбор и анализ информации по ситуации на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида
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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Правительство Японии проводит сбор и анализ информации относительно ситуации на Украине в связи с обострением конфликта в этой стране и действий России и намерено действовать при координации с международным сообществом, в том числе, странами "большой семерки", предпринимая максимальные усилия по обеспечению безопасности японских граждан в регионе.
"Ситуация является очень напряженной. В настоящее время мы проводим сбор и анализ информации о ситуации. Мы намерены действовать при тесной координации с международным сообществом, в частности, странами "большой семерки", - цитирует агентство Киодо слова японского премьера Фумио Кисиды.
Кисида также подчеркнул, что "обеспечение безопасности японских граждан является чрезвычайно важным вопросом".
"Мы намерены предпринять необходимые действия в зависимости от понимания ситуации", - отметил он.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник: необходим пересмотр повестки "нормандского формата"
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЯпонияРоссияУкраинаФумио Кисида
 
 
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