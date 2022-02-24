Тихий дон. На экраны через полвека вновь выходит "Крестный отец"
© Paramount Pictures РоссияКадр из фильма "Крестный отец"
© Paramount Pictures Россия
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Один из знаковых фильмов ХХ века к юбилею вернули на большой экран — с отреставрированным звуком и картинкой, адаптированной под технические возможности современных кинотеатров. У молодежи, которая до того, может, и не видела первую часть гангстерской саги Фрэнсиса Форда Копполы, есть шанс насладиться фильмом во всей красе. Некоторые не самые известные факты и легенды о знаменитой картине — в материале РИА Новости.
"Крестный отец" Марио Пьюзо"
На самом деле официальное название — "Крестный отец" Марио Пьюзо" (Mario Puzo’s Godfather). Коппола настаивал на нем и даже добился, чтобы студия Paramount выкупила у издателей логотип с рукой кукловода и ниточками, протянутыми к буквам. Режиссеру было важно подчеркнуть прямую связь с книгой: экранные герои создавались именно такими, какими написал их Марио Пьюзо, и по всем ключевым вопросам сценария режиссер советовался с автором напрямую.
© Paramount Pictures РоссияКадр из фильма "Крестный отец"
© Paramount Pictures Россия
Кадр из фильма "Крестный отец"
А продюсеры хотели упростить съемки, перенести действие в Америку 1970-х, чтобы поменьше тратиться на декорации. Но у Копполы в голове сложился собственный образ и отступать он не собирался. В итоге произошла финансовая катастрофа: бюджет превысили в несколько раз. Однако феноменальный кассовый успех все окупил.
Марлон Брандо
Кроме Копполы (которого пытались заменить, например, на Серджио Леоне), не факт, что в фильме снялся бы Марлон Брандо: он был кинозвездой капризной и неуживчивой (да еще и со страстью к спиртному). Но режиссер снова всех обыграл — отправился к нему домой и прямо там сделал кинопробу.
© Alfran Productions (1972)Кадр из фильма "Крестный отец"
© Alfran Productions (1972)
Кадр из фильма "Крестный отец"
Брандо зачесал волосы назад, пригладил их бриолином, надел халат-кимоно, а за щеки напихал ваты — и возник тот самый Вито Корлеоне, которого вскоре узнал весь мир. А что касается тихого голоса героя — такую манеру актер позаимствовал у настоящего гангстера Фрэнка Костелло. Брандо когда-то следил за судебными слушаниями по этому делу (их показывали по телевизору), и негромкая, размеренная речь грозного мафиозо произвела на него сильное впечатление.
Друзья и семья
Впрочем, за режиссуру в "Крестном отце" отвечал не только Коппола. Молодой Джордж Лукас, будущий создатель "Звездных войн", очень хотел поучаствовать в съемках, и Коппола доверил приятелю небольшой эпизод с газетными заголовками. Лукас справился, и этот кусок попал в итоговый монтаж.
© Paramount Pictures Россия
Аль Пачино в фильме "Крестный отец"
1 из 2
Аль Пачино в фильме "Крестный отец"
© Paramount Pictures Россия
© Paramount Pictures Россия
Аль Пачино и Ричард Кастеллано в фильме "Крестный отец"
2 из 2
Аль Пачино и Ричард Кастеллано в фильме "Крестный отец"
© Paramount Pictures Россия
1 из 2
Аль Пачино в фильме "Крестный отец"
© Paramount Pictures Россия
2 из 2
Аль Пачино и Ричард Кастеллано в фильме "Крестный отец"
© Paramount Pictures Россия
В семейной киносаге Коппола снял собственных отца и детей. Например, в сцене крещения мы видим младенца — это вовсе не мальчик, а маленькая София Коппола (которой затем достанется большая роль в третьей части "Крестного отца").
© Paramount Pictures РоссияКадр из фильма "Крестный отец"
© Paramount Pictures Россия
Кадр из фильма "Крестный отец"
Ну а чтобы и у актеров было ощущение самой настоящей семьи, перед съемками режиссер собрал их всех на ужин в ресторане и рассадил сообразно ролям. Брандо — во главе стола, рядом — его экранные сыновья.
Вырезанные эпизоды
Две сцены, важные в книге и которыми Коппола очень дорожил, в итоге в фильм не попали. Первая — приезд семьи Корлеоне к смертному одру Дженко Аббандандо, давнему другу и советнику, "консильери" Вито. Умирающий произносил фразу: "Побудь со мной, Вито, может быть, смерть увидит тебя, испугается и уйдет".
Второй вырезанный эпизод тоже связан со смертью: Майкл Корлеоне, вернувшись в Америку, находил Фабрицио, убийцу своей первой жены Аполлонии, и жестоко расстреливал его в упор. Но в фильме и так хватало убийств — решили этот кусок убрать.
Участие мафии
Распространенный слух — то, что фильм якобы делался при непосредственном контакте с реальной мафией и настоящие "крестные отцы" (в том числе и знаменитый король преступного мира Рассел Буфалино) контролировали съемочный процесс.
Подтверждений этому нет, но вот то, что на площадке присутствовали люди, связанные с криминалом, — факт. Например, Ленни Монтана, сыгравший Луку Брази, был телохранителем в мафии. Коппола взял этого гиганта на роль безжалостного убийцы прежде всего из-за колоритной внешности. Но когда увидел, как Монтана волнуется на съемках и повторяет текст, включил в фильм эпизод, в котором Лука Брази репетирует разговор с Вито Корлеоне, бесконечно твердя одну и ту же фразу.
На съемочной площадке Коппола показал Монтане бутафорский пистолет и спросил: "Вы знаете, как с ним обращаться?" Гигант зверски посмотрел на режиссера и произнес: "Ты что, издеваешься?"
С мафией был связан и певец Аль Мартино, сыгравший Джонни Фонтейна. Он потом не раз говорил, что этот образ срисован вовсе не с Фрэнка Синатры, а с него самого. Но Мартино на съемках досталось: пощечина, которую влепил ему Вито Корлеоне, была настоящей. Брандо импровизировал, и в итоге получилась живая реакция непрофессионального актера на оплеуху. То, что надо режиссеру!
© Paramount Pictures РоссияАль Пачино и Джеймс Каан в фильме "Крестный отец"
© Paramount Pictures Россия
Аль Пачино и Джеймс Каан в фильме "Крестный отец"
Реальной была и драка Джеймса Каана (Сонни) с Джанни Руссо (Карло Рицци). Эпизод задумывали как постановочную потасовку, но Каан так раздухарился, что схватил крышку мусорного бака и огрел ею Руссо.
© Paramount Pictures РоссияКадр из фильма "Крестный отец"
© Paramount Pictures Россия
Кадр из фильма "Крестный отец"
Поговаривают, тому были причины: Джеймс и Джанни регулярно ссорились и терпеть друг друга не могли, вот экспрессивный Каан и решил при первой же возможности оторваться по полной.
Голова лошади
© Paramount Pictures РоссияКадр из фильма "Крестный отец"
© Paramount Pictures Россия
Кадр из фильма "Крестный отец"
Фильм критиковали зоозащитники. Да, вы верно поняли: отрезанная голова лошади самая настоящая! Ее привезли с соседней скотобойни, так что специально животное никто не умерщвлял.
Впрочем, сам Коппола довольно цинично реагировал на претензии по данному поводу: "Любители собачек упрекают меня в том, что в фильме есть настоящая лошадиная голова. Но почему-то они не задумываются о том, сколько лошадей убили для того, чтобы сделать те консервы, которыми они кормят своих собачек".
С этим фильмом связано много интересного. Но главное — то, что мы снова можем насладиться картиной на большом экране, ощутить значимость и величие легендарного кино. Согласитесь: вот оно, предложение, от которого сложно отказаться!
11 февраля, 08:00КультураСмерть на Ниле, или Как толерантность погубила Пуаро
Опубликовано: Татьяна Иткина