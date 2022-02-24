18:05 24.02.2022 (обновлено: 18:17 24.02.2022)
В Киеве ввели комендантский час
Мэр Киева Кличко заявил о введении в столице Украины комендантского часа
© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. 24 февраля 2022
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа.
"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22.00 до 7.00 (23.00 - 8.00 мск). Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях... военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме", - написал Кличко в Telegram.
Он попросил киевлян вовремя возвращаться домой. "При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - отметил мэр.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев