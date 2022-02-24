https://ria.ru/20220224/kiev-1774842300.html

В Киеве ввели комендантский час

В Киеве ввели комендантский час - РИА Новости, 24.02.2022

В Киеве ввели комендантский час

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:05

2022-02-24T18:05

2022-02-24T18:17

в мире

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виталий кличко

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа."Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22.00 до 7.00 (23.00 - 8.00 мск). Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях... военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме", - написал Кличко в Telegram.Он попросил киевлян вовремя возвращаться домой. "При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - отметил мэр.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, киев, виталий кличко