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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/kiev-1774842300.html
В Киеве ввели комендантский час
В Киеве ввели комендантский час - РИА Новости, 24.02.2022
В Киеве ввели комендантский час
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:05
2022-02-24T18:17
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа."Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22.00 до 7.00 (23.00 - 8.00 мск). Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях... военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме", - написал Кличко в Telegram.Он попросил киевлян вовремя возвращаться домой. "При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - отметил мэр.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ranennyy-1774843688.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, киев, виталий кличко
18:05 24.02.2022 (обновлено: 18:17 24.02.2022)
 
В Киеве ввели комендантский час

Мэр Киева Кличко заявил о введении в столице Украины комендантского часа

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. 24 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа.
"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22.00 до 7.00 (23.00 - 8.00 мск). Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях... военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме", - написал Кличко в Telegram.
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Он попросил киевлян вовремя возвращаться домой. "При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - отметил мэр.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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МВД ДНР обратилось к украинским полицейским в Донбассе
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассКиевВиталий Кличко
 
 
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