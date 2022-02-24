https://ria.ru/20220224/kiev-1774712089.html

На въезде в Киев горит территория военной части, сообщают очевидцы

На въезде в Киев горит территория военной части, сообщают очевидцы - РИА Новости, 24.02.2022

На въезде в Киев горит территория военной части, сообщают очевидцы

Горит территория военной части на въезде в Киев со стороны города-спутника Бровары, где расположен центр спецопераций Украины, сообщили РИА Новости очевидцы,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:08

2022-02-24T12:08

2022-02-24T12:13

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Горит территория военной части на въезде в Киев со стороны города-спутника Бровары, где расположен центр спецопераций Украины, сообщили РИА Новости очевидцы, предоставив видео.По их словам, горят и ещё две части в этом же районе.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев