https://ria.ru/20220224/kiev-1774655783.html

Очевидец рассказал о панике в Киеве

Очевидец рассказал о панике в Киеве - РИА Новости, 24.02.2022

Очевидец рассказал о панике в Киеве

Паника царит в Киеве, никто не понимает, что происходит, рассказал РИА Новости местный житель. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:17

2022-02-24T09:17

2022-02-24T09:17

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

киев

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Паника царит в Киеве, никто не понимает, что происходит, рассказал РИА Новости местный житель."Полное непонимание, в соцсетях какой-то хаос. Не понимаем, ориентироваться на официальные выступления или на соцсети", - сказал он.По его словам, сейчас в городе есть электричество и вода, работают сотовая связь и интернет, продуктовые магазины. Однако над городом звучит сирена тревоги. Большой поток автомобилей едет в сторону западного и южного выездов из Киева.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774597820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, киев