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В Харьковской области ввели комендантский час, сообщили СМИ
В Харьковской области ввели комендантский час, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022
В Харьковской области ввели комендантский час, сообщили СМИ
В Харьковской области Украины вводится комендантский час с 22.00 до 6 утра (С 23.00 мск до 7.00 Мск). РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:19
2022-02-24T19:19
харьковская область
в мире
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Харьковской области Украины вводится комендантский час с 22.00 до 6 утра (С 23.00 мск до 7.00 Мск)."В Харьковской области вводится комендантский час с 22.00 до 6 утра", - сообщает в четверг Telegram-канал украинского издания Страна.ua.
https://ria.ru/20220224/kiev-1774842300.html
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Владимир Лаврентьев
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харьковская область, в мире, украина, россия, донбасс
19:19 24.02.2022
 
В Харьковской области ввели комендантский час, сообщили СМИ

Страна.ua: в Харьковской области вводится комендантский час с 22:00 до 6:00

© REUTERS / Umit BektasУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Харьковской области Украины вводится комендантский час с 22.00 до 6 утра (С 23.00 мск до 7.00 Мск).
Харьковской области вводится комендантский час с 22.00 до 6 утра", - сообщает в четверг Telegram-канал украинского издания Страна.ua.
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 18:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Киеве ввели комендантский час
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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