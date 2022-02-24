https://ria.ru/20220224/kharkov-1774865932.html
В Харьковской области ввели комендантский час, сообщили СМИ
В Харьковской области ввели комендантский час, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022
В Харьковской области ввели комендантский час, сообщили СМИ
В Харьковской области Украины вводится комендантский час с 22.00 до 6 утра (С 23.00 мск до 7.00 Мск). РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:19
2022-02-24T19:19
2022-02-24T19:19
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Харьковской области Украины вводится комендантский час с 22.00 до 6 утра (С 23.00 мск до 7.00 Мск)."В Харьковской области вводится комендантский час с 22.00 до 6 утра", - сообщает в четверг Telegram-канал украинского издания Страна.ua.
https://ria.ru/20220224/kiev-1774842300.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, в мире, украина, россия, донбасс
В Харьковской области ввели комендантский час, сообщили СМИ
Страна.ua: в Харьковской области вводится комендантский час с 22:00 до 6:00