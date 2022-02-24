https://ria.ru/20220224/kharkov-1774622745.html

Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов

Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов - РИА Новости, 24.02.2022

Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов

Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:22

2022-02-24T06:22

2022-02-24T06:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

харьков

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов."Кларисса Уорд также утверждает, что слышит "непрекращающиеся громкие взрывы" из того места, где она находится в Харькове, Украина", - написала в Twitter корреспондент телеканала CNN Наташа Бертранд.

https://ria.ru/20220224/putin-1774622552.html

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, харьков