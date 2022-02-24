https://ria.ru/20220224/kharkov-1774622745.html
Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов
Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов - РИА Новости, 24.02.2022
Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов
Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:22
2022-02-24T06:22
2022-02-24T06:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов."Кларисса Уорд также утверждает, что слышит "непрекращающиеся громкие взрывы" из того места, где она находится в Харькове, Украина", - написала в Twitter корреспондент телеканала CNN Наташа Бертранд.
https://ria.ru/20220224/putin-1774622552.html
харьков
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков
06:22 24.02.2022 (обновлено: 06:24 24.02.2022)
Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов
Корреспондент CNN Бертранд из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов