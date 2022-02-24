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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/kharkov-1774622745.html
Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов
Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов - РИА Новости, 24.02.2022
Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов
Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:22
2022-02-24T06:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов."Кларисса Уорд также утверждает, что слышит "непрекращающиеся громкие взрывы" из того места, где она находится в Харькове, Украина", - написала в Twitter корреспондент телеканала CNN Наташа Бертранд.
https://ria.ru/20220224/putin-1774622552.html
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в мире, харьков
06:22 24.02.2022 (обновлено: 06:24 24.02.2022)
 
Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов

Корреспондент CNN Бертранд из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов

© Depositphotos / ValirinХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Depositphotos / Valirin
Харьков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов.
"Кларисса Уорд также утверждает, что слышит "непрекращающиеся громкие взрывы" из того места, где она находится в Харькове, Украина", - написала в Twitter корреспондент телеканала CNN Наташа Бертранд.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьков
 
 
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