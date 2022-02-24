https://ria.ru/20220224/kazni-1774710384.html

Раскрыты новые данные о казнях мирных жителей Ростовской области фашистами

Раскрыты новые данные о казнях мирных жителей Ростовской области фашистами - РИА Новости, 24.02.2022

Раскрыты новые данные о казнях мирных жителей Ростовской области фашистами

Новые факты убийств и жестоких расправ, которые гитлеровские оккупанты и их пособники творили в отношении мирных граждан Ростовской области в годы Великой... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:04

2022-02-24T12:04

2022-02-24T12:07

великая отечественная война (1941-1945)

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ростовская область

без срока давности

общество

таганрог

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Новые факты убийств и жестоких расправ, которые гитлеровские оккупанты и их пособники творили в отношении мирных граждан Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, приведены в документах, рассекреченных региональным управлением ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности", с ними ознакомилось РИА Новости.В числе этих документов, составлявшихся и направлявшихся в Москву Управлением НКВД/НКГБ СССР по Ростовской области, - бюллетень разведывательных данных о положении в тылу противника по данным на 10 февраля 1942 года.Садистские истязания"Изощренное издевательство со стороны гитлеровцев над мирными гражданами принимает неслыханные формы", - отмечалось в документе. "В связи с голодом на бойнях Таганрога систематически собирается толпа граждан до 500 человек, состоящая из женщин и детей, которые собирают отходы внутренностей животных, выбрасываемые немцами на свалку. Озверелые гитлеровцы с садистской жестокостью стреляют в толпу, избивают отдельных граждан палками, при этом каждый раз имеются убитые и раненые", - констатировалось в бюллетене.Так, полицай Кравцов, арестовав группу местных жителей по подозрению в партизанской деятельности, "подверг их дикому избиению". "В числе арестованных был некий Карнута с дочерью 16-17 лет. При допросе Карнуту избивали в одной комнате, а его дочь в соседней, причем подстроено было так, что отец слышал крики избиваемой дочери, а дочь – стоны отца. Дочь была так избита, что когда ее вторично хотели допросить в присутствии отца, то конвоир-полицейский доложил Кравцову, что она при смерти", - указывалось в бюллетене.В Таганроге ежедневно "для расстрелянных копают 10-12 могил", отмечалось в документе.Мирных жителей, использовавшихся фашистами на строительстве оборонительных сооружений, также подвергали издевательствам.Жителя Таганрога Николая Ершова за то, что он медленно работал, гитлеровцы били прикладами и заставляли вылезать на возвышенность в сторону советских войск и кричать, прославляя войска вермахта."Немцы относятся к цыганам так же, как и к евреям. В середине февраля 1942 года 47 цыганских семей расстреляны в Поляковской посадке села Поляковка", - сообщалось в бюллетене разведданных о положении в тылу немцев по состоянию на 15 марта 1942 года. Мужчин гестаповцы заставили рыть могилы для себя, своих жен и детей. "Затем всех расстреляли, а детям мазали губы каким-то ядом", - отмечалось в документе.В последних числах февраля 1942 года немцы на базарной площади повесили шестерых местных жителей якобы за грабеж.В конце 1942 года, в районе села Платова, советскими патриотами был поврежден телефонный провод и при этом убито два гитлеровца. "В порядке репрессий за это немцы расстреляли до 200 жителей, преимущественно мужчин", - говорилось в сообщении, направленном начальнику 4-го (разведывательно-диверсионного) Управления НКГБ СССР, комиссару госбезопасности 3-го ранга Павлу Судоплатову в августе 1943 года.Предатели на службе оккупантовТакже отмечалось, какими силами, в том числе с помощью предателей, гитлеровцы обороняют Таганрогский сельский район (Миусский полуостров)."Охране побережья Миусского полуострова противник придает большое значение... Войска противника на полуострове в основном состоят из немцев и добровольцев-изменников различных национальностей. Среди них имеются русские, украинцы, калмыки и кубанские казаки, общей численностью до одного полка… На участке Поляковка-Ключникова Балка охрану побережья несут до 300 добровольцев-изменников, в основном украинцев и до 150-200 человек немцев", - говорилось в документе.Гитлеровцам также помогали военные из числа румын и словаков."Подтверждается наличие румынской конницы (ориентировочно кавбригады), расположенной на участке Мариуполь-Таганрог... Кавбригада несет патрульную и дозорную службу по побережью Азовского моря", - сообщалось в бюллетене за февраль 1942 года.Что касается словаков, то они, как следовало из документа, "открыто высказывались против немцев". "Один из солдатов-словаков заявил, что в случае хорошего удара Красной Армии все словаки разбегутся, а то и выступят против немцев. Жители заявляют, что словаки в известной степени относятся к населению с симпатией. Немецкое командование словацкие части содержит и питает плохо", - говорилось в бюллетене.Угон в рабствоВ еще одном сообщении на имя Судоплатова в июле 1943 года рассказывалось о том, как гитлеровцы обращались с мирными жителями Ростовской области, угонявшихся оккупантами в рабство в Германию."Мобилизованные на работы направляются эшелонами по железной дороге в грязных вагонах, полуголодные, по 55-60 человек в вагоне… С мобилизованными немецкая охрана в пути следования обращается жестоко, применяя меры физического воздействия к лицам, пытающимся отлучиться из эшелона для добывания пропитания", - говорилось в документе.По прибытии в Германию угнанные люди размещались в распределительные лагеря. "Мобилизованные жестоко избиваются полицией как на работе, так и в помещении лагеря, нередки случаи, когда полиция заставляет русского рабочего избивать своего товарища", - отмечалось в сообщении.К лету 1942 года только из Таганрога гитлеровцы увезли в Германию не менее 40 тысяч человек – об этом рассказал свидетель Николай Нагорный, протокол опроса которого прилагался к сообщению на имя Судоплатова.С середины февраля в Ростовском областном суде слушается заявление прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы войны. О возбуждении дела о геноциде по факту оккупации города Миллерово Ростовской области нацистами в 1942-43 годах СК РФ сообщал в ноябре 2020 года.Ростовская область с октября 1941 года была оккупирована гитлеровцами частично (Таганрог и прилегающая территория), летом 1942 года — почти полностью за исключением части Верхнедонского и Вешенского (ныне — Шолоховского) районов, освобождена от оккупантов к исходу лета 1943 года.По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы.За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили более 180 тысяч мирных советских граждан и военнопленных - такие цифры были озвучены в Ростовском областном суде в рамках текущего слушания прокурорского заявления о геноциде.

https://ria.ru/20201017/istoriya-1580276255.html

https://ria.ru/20200703/1573847385.html

https://ria.ru/20170505/1493711208.html

https://ria.ru/20200120/1563491869.html

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

великая отечественная война (1941-1945), генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, ростовская область, без срока давности, общество, таганрог