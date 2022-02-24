https://ria.ru/20220224/kanonada-1774629143.html

В центре Донецка слышна отдаленная артиллерийская канонада

В центре Донецка слышна отдаленная артиллерийская канонада - РИА Новости, 24.02.2022

В центре Донецка слышна отдаленная артиллерийская канонада

Отдаленная, но очень интенсивная артиллерийская канонада слышна в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:23

2022-02-24T07:23

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Отдаленная, но очень интенсивная артиллерийская канонада слышна в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Направление звуков определить сложно.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/samolety-1774628173.html

украина

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"Интенсивная артиллерийская канонада" – корреспондент РИА Новости об обстрелах окраин Донецка "Интенсивная артиллерийская канонада" – корреспондент РИА Новости об обстрелах окраин Донецка 2022-02-24T07:23 true PT0M34S

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Максим Горбачев

в мире, украина, днр