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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/kanonada-1774629143.html
В центре Донецка слышна отдаленная артиллерийская канонада
В центре Донецка слышна отдаленная артиллерийская канонада - РИА Новости, 24.02.2022
В центре Донецка слышна отдаленная артиллерийская канонада
Отдаленная, но очень интенсивная артиллерийская канонада слышна в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:23
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Отдаленная, но очень интенсивная артиллерийская канонада слышна в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Направление звуков определить сложно.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Интенсивная артиллерийская канонада" – корреспондент РИА Новости об обстрелах окраин Донецка
"Интенсивная артиллерийская канонада" – корреспондент РИА Новости об обстрелах окраин Донецка
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в мире, украина, днр
07:23 24.02.2022 (обновлено: 17:23 24.02.2022)
 
В центре Донецка слышна отдаленная артиллерийская канонада

В центре Донецка слышна отдаленная и интенсивная артиллерийская канонада

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Отдаленная, но очень интенсивная артиллерийская канонада слышна в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Направление звуков определить сложно.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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