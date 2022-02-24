https://ria.ru/20220224/kanonada-1774629143.html
В центре Донецка слышна отдаленная артиллерийская канонада
В центре Донецка слышна отдаленная артиллерийская канонада - РИА Новости, 24.02.2022
В центре Донецка слышна отдаленная артиллерийская канонада
Отдаленная, но очень интенсивная артиллерийская канонада слышна в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:23
2022-02-24T07:23
2022-02-24T17:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Отдаленная, но очень интенсивная артиллерийская канонада слышна в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Направление звуков определить сложно.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/samolety-1774628173.html
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"Интенсивная артиллерийская канонада" – корреспондент РИА Новости об обстрелах окраин Донецка
"Интенсивная артиллерийская канонада" – корреспондент РИА Новости об обстрелах окраин Донецка
2022-02-24T07:23
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PT0M34S
РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, днр
07:23 24.02.2022 (обновлено: 17:23 24.02.2022)
В центре Донецка слышна отдаленная артиллерийская канонада
В центре Донецка слышна отдаленная и интенсивная артиллерийская канонада