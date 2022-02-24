https://ria.ru/20220224/kanal-1774876399.html

Российские войска вышли к Херсону и восстановили подачу воды в Крым

Российские войска вышли к Херсону и восстановили подачу воды в Крым - РИА Новости, 24.02.2022

Российские войска вышли к Херсону и восстановили подачу воды в Крым

Благодаря выходу российских войск к Херсону удалось разблокировать Северо-Крымский канал, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:15

2022-02-24T20:15

2022-02-24T21:43

обострение ситуации в днр и лнр

россия

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсон

владимир путин

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598604276_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_545f207ad444f54672a8a80e518941df.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Благодаря выходу российских войск к Херсону удалось разблокировать Северо-Крымский канал, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.Как уточнил советник главы Крыма Сергея Аксенова, подача воды по Северо-Крымскому каналу начнется, когда насосные станции и гидросооружения будут к этому готовы.Решение о подаче воды примут завтра — после обследования канала и его узлов, которые контролируют российские ВС, указал сам Аксенов."Завтра утром наши инженеры еще раз посмотрят готовность заслонок систем подачи воды, там еще нужна ручная регулировка напора. Завтра с утра все технические решения будут приняты, сделаем по возможности в течение одного дня. Воду в канал принять мы можем", — сказал он в эфире телеканала "Крым 24".Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией полностью прекратила подачу в одностороннем порядке.Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, в некоторых районах республики ввели режимную подачу в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Началась реализация комплексного плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения. На решение проблемы направили около 50 миллиардов рублей.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/isk-1774483928.html

https://ria.ru/20220224/obyasnenie-1774869469.html

россия

республика крым

херсон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об итогах первого дня военной операции по демилитаризации Украины Брифинг Минобороны России по итогам первого дня военной операции по демилитаризации Украины. 2022-02-24T20:15 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), херсон, владимир путин, украина, в мире