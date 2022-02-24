https://ria.ru/20220224/kanada-1774872391.html

Посла России пригласили на встречу с главой МИД Канады

Посла России пригласили на встречу с главой МИД Канады - РИА Новости, 24.02.2022

Посла России пригласили на встречу с главой МИД Канады

Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли пригласила его в четверг днем посетить дипведомство для... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:52

2022-02-24T19:52

2022-02-24T20:11

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оттава

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посольство рф в канаде

канада

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли пригласила его в четверг днем посетить дипведомство для беседы."Меня лично Жоли приглашает к 12.00 (20.00 мск)", - сказал российский дипломат, не раскрыв деталей предстоящего разговора.Руководство Канады ранее заявило о намерении ввести жесткие санкции в отношении России в свете объявленного Москвой решения провести специальную военную операцию в Донбассе. Оттава подчеркнула, что осуждает такие действия РФ и требует от нее немедленно вывести свои войска с территории Украины.Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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