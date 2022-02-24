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Посла России пригласили на встречу с главой МИД Канады
Посла России пригласили на встречу с главой МИД Канады - РИА Новости, 24.02.2022
Посла России пригласили на встречу с главой МИД Канады
Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли пригласила его в четверг днем посетить дипведомство для... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:52
2022-02-24T20:11
в мире
владимир путин
оттава
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
посольство рф в канаде
канада
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли пригласила его в четверг днем посетить дипведомство для беседы."Меня лично Жоли приглашает к 12.00 (20.00 мск)", - сказал российский дипломат, не раскрыв деталей предстоящего разговора.Руководство Канады ранее заявило о намерении ввести жесткие санкции в отношении России в свете объявленного Москвой решения провести специальную военную операцию в Донбассе. Оттава подчеркнула, что осуждает такие действия РФ и требует от нее немедленно вывести свои войска с территории Украины.Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, оттава, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), посольство рф в канаде, канада
19:52 24.02.2022 (обновлено: 20:11 24.02.2022)
 
Посла России пригласили на встречу с главой МИД Канады

Посол России Степанов заявил, что глава МИД Канады Жоли пригласила его на встречу

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в Канаде Олег Степанов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли пригласила его в четверг днем посетить дипведомство для беседы.
"Меня лично Жоли приглашает к 12.00 (20.00 мск)", - сказал российский дипломат, не раскрыв деталей предстоящего разговора.
Руководство Канады ранее заявило о намерении ввести жесткие санкции в отношении России в свете объявленного Москвой решения провести специальную военную операцию в Донбассе. Оттава подчеркнула, что осуждает такие действия РФ и требует от нее немедленно вывести свои войска с территории Украины.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД пообещали жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза
Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреВладимир ПутинОттаваМоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Посольство РФ в КанадеКанада
 
 
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