Канада примет новые меры против России из-за операции в Донбассе
Премьер Канады Трюдо заявил о новых мерах против России из-за операции в Донбассе
© AP Photo / Koji UedaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Koji Ueda
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Правительство Канады решительно осуждает действия России в Донбассе и намерено принять дополнительные меры для сдерживания Москвы, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.
"Канада самым решительным образом осуждает вопиющую атаку России на Украину. Эти неспровоцированные действия представляют собой новое очевидное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - следует из заявления Трюдо, которое распространил канадский кабмин.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Опубликовано: Максим Горбачев