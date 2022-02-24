https://ria.ru/20220224/kanada-1774635899.html

Канада примет новые меры против России из-за операции в Донбассе

Канада примет новые меры против России из-за операции в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

Канада примет новые меры против России из-за операции в Донбассе

Правительство Канады решительно осуждает действия России в Донбассе и намерено принять дополнительные меры для сдерживания Москвы, заявил канадский премьер... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:53

2022-02-24T07:53

2022-02-24T07:53

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Правительство Канады решительно осуждает действия России в Донбассе и намерено принять дополнительные меры для сдерживания Москвы, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.В нем говорится, что в свете этих "атак" Канада примет "дополнительные меры, чтобы остановить агрессию со стороны России". "Мы продолжим поддерживать Украину, ее народ и украинскую диаспору в Канаде. Наглые действия России не останутся безнаказанными", - подчеркнул Трюдо.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир путин, россия, оон, канада