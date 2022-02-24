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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/kanada-1774635899.html
Канада примет новые меры против России из-за операции в Донбассе
Канада примет новые меры против России из-за операции в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
Канада примет новые меры против России из-за операции в Донбассе
Правительство Канады решительно осуждает действия России в Донбассе и намерено принять дополнительные меры для сдерживания Москвы, заявил канадский премьер... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:53
2022-02-24T07:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
оон
канада
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Правительство Канады решительно осуждает действия России в Донбассе и намерено принять дополнительные меры для сдерживания Москвы, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.В нем говорится, что в свете этих "атак" Канада примет "дополнительные меры, чтобы остановить агрессию со стороны России". "Мы продолжим поддерживать Украину, ее народ и украинскую диаспору в Канаде. Наглые действия России не останутся безнаказанными", - подчеркнул Трюдо.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, оон, канада
07:53 24.02.2022
 
Канада примет новые меры против России из-за операции в Донбассе

Премьер Канады Трюдо заявил о новых мерах против России из-за операции в Донбассе

© AP Photo / Koji UedaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Koji Ueda
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Правительство Канады решительно осуждает действия России в Донбассе и намерено принять дополнительные меры для сдерживания Москвы, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.
"Канада самым решительным образом осуждает вопиющую атаку России на Украину. Эти неспровоцированные действия представляют собой новое очевидное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - следует из заявления Трюдо, которое распространил канадский кабмин.
В нем говорится, что в свете этих "атак" Канада примет "дополнительные меры, чтобы остановить агрессию со стороны России". "Мы продолжим поддерживать Украину, ее народ и украинскую диаспору в Канаде. Наглые действия России не останутся безнаказанными", - подчеркнул Трюдо.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияООНКанада
 
 
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