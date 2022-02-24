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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/isklyuchitelnost-1774626232.html
Путин отметил наглую манеру НАТО по поводу собственной исключительности
Путин отметил наглую манеру НАТО по поводу собственной исключительности - РИА Новости, 24.02.2022
Путин отметил наглую манеру НАТО по поводу собственной исключительности
У НАТО есть наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, вседозволенности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:04
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обострение ситуации в днр и лнр
нато
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. У НАТО есть наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, вседозволенности, заявил президент РФ Владимир Путин."Почему все это происходит (расширение НАТО - ред.)? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости, вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?" - сказал Путин.По его словам, все понятно и очевидно - это стало свидетельством ослабления СССР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Максим Горбачев
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Путин объявляет о начале специальной военной операции
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нато, в мире
07:04 24.02.2022 (обновлено: 07:38 24.02.2022)
 
Путин отметил наглую манеру НАТО по поводу собственной исключительности

Президент России Путин отметил наглую манеру НАТО по поводу собственной исключительности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. У НАТО есть наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, вседозволенности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Почему все это происходит (расширение НАТО - ред.)? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости, вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?" - сказал Путин.
По его словам, все понятно и очевидно - это стало свидетельством ослабления СССР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРНАТОВ мире
 
 
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