https://ria.ru/20220224/isklyuchitelnost-1774626232.html

Путин отметил наглую манеру НАТО по поводу собственной исключительности

Путин отметил наглую манеру НАТО по поводу собственной исключительности - РИА Новости, 24.02.2022

Путин отметил наглую манеру НАТО по поводу собственной исключительности

У НАТО есть наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, вседозволенности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:04

2022-02-24T07:04

2022-02-24T07:38

обострение ситуации в днр и лнр

нато

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. У НАТО есть наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, вседозволенности, заявил президент РФ Владимир Путин."Почему все это происходит (расширение НАТО - ред.)? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости, вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?" - сказал Путин.По его словам, все понятно и очевидно - это стало свидетельством ослабления СССР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/nebenzya-1774626056.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

нато, в мире