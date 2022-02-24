21:06 24.02.2022 (обновлено: 21:39 24.02.2022)
Байдену предложили провести масштабную кибератаку в России, сообщили СМИ
NBC News: Байдену предложили провести кибератаку в России, чтобы помешать операции ВС
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спецслужбы США предлагают президенту США Джо Байдену варианты проведения "масштабной кибератаки" против РФ, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
"Президенту Джо Байдену был представлен ряд вариантов проведения США массированных кибератак, направленных на то, чтобы подорвать способность России поддерживать свои военные операции на Украине", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
По данным телеканала, специалисты из разведывательных и военных ведомств предлагают "использовать американское кибероружие" в невиданных ранее масштабах. Среди предлагаемых вариантов - нарушение интернет-соединения по всей России, отключение электроэнергии и вмешательство в работу железнодорожных стрелочных переводов, "чтобы помешать России пополнять запасы своих сил".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Петр Попадюк