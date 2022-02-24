https://ria.ru/20220224/internet-1774892229.html

Байдену предложили провести масштабную кибератаку в России, сообщили СМИ

Байдену предложили провести масштабную кибератаку в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022

Байдену предложили провести масштабную кибератаку в России, сообщили СМИ

Спецслужбы США предлагают президенту США Джо Байдену варианты проведения "масштабной кибератаки" против РФ, сообщает NBC News со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:06

2022-02-24T21:06

2022-02-24T21:39

обострение ситуации в днр и лнр

джо байден

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в мире

владимир путин

сша

кибератаки

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спецслужбы США предлагают президенту США Джо Байдену варианты проведения "масштабной кибератаки" против РФ, сообщает NBC News со ссылкой на источники."Президенту Джо Байдену был представлен ряд вариантов проведения США массированных кибератак, направленных на то, чтобы подорвать способность России поддерживать свои военные операции на Украине", - говорится в сообщении на сайте телеканала.По данным телеканала, специалисты из разведывательных и военных ведомств предлагают "использовать американское кибероружие" в невиданных ранее масштабах. Среди предлагаемых вариантов - нарушение интернет-соединения по всей России, отключение электроэнергии и вмешательство в работу железнодорожных стрелочных переводов, "чтобы помешать России пополнять запасы своих сил".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

джо байден, россия, украина, в мире, владимир путин, сша, кибератаки