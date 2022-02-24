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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/internet-1774892229.html
Байдену предложили провести масштабную кибератаку в России, сообщили СМИ
Байдену предложили провести масштабную кибератаку в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022
Байдену предложили провести масштабную кибератаку в России, сообщили СМИ
Спецслужбы США предлагают президенту США Джо Байдену варианты проведения "масштабной кибератаки" против РФ, сообщает NBC News со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:06
2022-02-24T21:39
обострение ситуации в днр и лнр
джо байден
россия
украина
в мире
владимир путин
сша
кибератаки
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спецслужбы США предлагают президенту США Джо Байдену варианты проведения "масштабной кибератаки" против РФ, сообщает NBC News со ссылкой на источники."Президенту Джо Байдену был представлен ряд вариантов проведения США массированных кибератак, направленных на то, чтобы подорвать способность России поддерживать свои военные операции на Украине", - говорится в сообщении на сайте телеканала.По данным телеканала, специалисты из разведывательных и военных ведомств предлагают "использовать американское кибероружие" в невиданных ранее масштабах. Среди предлагаемых вариантов - нарушение интернет-соединения по всей России, отключение электроэнергии и вмешательство в работу железнодорожных стрелочных переводов, "чтобы помешать России пополнять запасы своих сил".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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джо байден, россия, украина, в мире, владимир путин, сша, кибератаки
21:06 24.02.2022 (обновлено: 21:39 24.02.2022)
 
Байдену предложили провести масштабную кибератаку в России, сообщили СМИ

NBC News: Байдену предложили провести кибератаку в России, чтобы помешать операции ВС

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спецслужбы США предлагают президенту США Джо Байдену варианты проведения "масштабной кибератаки" против РФ, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
"Президенту Джо Байдену был представлен ряд вариантов проведения США массированных кибератак, направленных на то, чтобы подорвать способность России поддерживать свои военные операции на Украине", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
По данным телеканала, специалисты из разведывательных и военных ведомств предлагают "использовать американское кибероружие" в невиданных ранее масштабах. Среди предлагаемых вариантов - нарушение интернет-соединения по всей России, отключение электроэнергии и вмешательство в работу железнодорожных стрелочных переводов, "чтобы помешать России пополнять запасы своих сил".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что Россия готовилась к введению Западом новых санкций
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДжо БайденРоссияУкраинаВ миреВладимир ПутинСШАКибератаки
 
 
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