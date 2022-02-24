https://ria.ru/20220224/instagram-1774810601.html

В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 24.02.2022

В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram в России жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:30

2022-02-24T16:30

2022-02-24T16:30

общество

москва

россия

нижний новгород

instagram

instagram, inc.

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram в России жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 16.03 мск было зафиксировано 1 023 жалобы. По данным Downdetector, большинство пользователей (73%) жалуются на проблемы с работой приложения, 14% - не могут войти в профиль, 13% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и других городов России.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

https://ria.ru/20220224/telegram-1774692167.html

москва

россия

нижний новгород

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, москва, россия, нижний новгород, instagram, instagram, inc.