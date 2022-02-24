https://ria.ru/20220224/indiytsy-1774902591.html

Путин заверил Моди, что даст указание по безопасности индийцев на Украине

Путин заверил Моди, что даст указание по безопасности индийцев на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Путин заверил Моди, что даст указание по безопасности индийцев на Украине

Президент РФ Владимир Путин заверил премьер-министра Индии Нарендру Моди, что даст необходимые указания по обеспечению безопасности индийских граждан на... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:49

2022-02-24T21:49

2022-02-24T22:04

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил премьер-министра Индии Нарендру Моди, что даст необходимые указания по обеспечению безопасности индийских граждан на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля."Премьер-министр Индии поблагодарил за пояснения и попросил оказать содействие в обеспечении безопасности индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине. Президент России сказал, что будут даны необходимые указания", - говорится в сообщении.Кроме того, президент РФ и премьер Индии условились о дальнейших контактах на различных уровнях, затронув некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в Нью-Дели.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, нью-дели, украина