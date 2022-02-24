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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/indiytsy-1774902591.html
Путин заверил Моди, что даст указание по безопасности индийцев на Украине
Путин заверил Моди, что даст указание по безопасности индийцев на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Путин заверил Моди, что даст указание по безопасности индийцев на Украине
Президент РФ Владимир Путин заверил премьер-министра Индии Нарендру Моди, что даст необходимые указания по обеспечению безопасности индийских граждан на... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:49
2022-02-24T22:04
в мире
владимир путин
россия
нью-дели
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил премьер-министра Индии Нарендру Моди, что даст необходимые указания по обеспечению безопасности индийских граждан на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля."Премьер-министр Индии поблагодарил за пояснения и попросил оказать содействие в обеспечении безопасности индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине. Президент России сказал, что будут даны необходимые указания", - говорится в сообщении.Кроме того, президент РФ и премьер Индии условились о дальнейших контактах на различных уровнях, затронув некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в Нью-Дели.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, нью-дели, украина
21:49 24.02.2022 (обновлено: 22:04 24.02.2022)
 
Путин заверил Моди, что даст указание по безопасности индийцев на Украине

Президент Путин заверил Моди, что даст указание по безопасности индийцев на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил премьер-министра Индии Нарендру Моди, что даст необходимые указания по обеспечению безопасности индийских граждан на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Премьер-министр Индии поблагодарил за пояснения и попросил оказать содействие в обеспечении безопасности индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине. Президент России сказал, что будут даны необходимые указания", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент РФ и премьер Индии условились о дальнейших контактах на различных уровнях, затронув некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в Нью-Дели.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Не оставили никаких шансов поступить иначе – Путин о спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин объяснил причину спецоперации в Донбассе
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияНью-ДелиУкраина
 
 
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