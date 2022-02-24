https://ria.ru/20220224/indeks-1774675682.html

Долларовый индекс РТС опустился ниже 800 пунктов

Долларовый индекс РТС опустился ниже 800 пунктов - РИА Новости, 24.02.2022

Долларовый индекс РТС опустился ниже 800 пунктов

Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - долларовый индекс РТС ушел ниже 800 пунктов... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:27

2022-02-24T10:27

2022-02-24T11:12

экономика

ртс

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774418618_0:208:3078:1939_1920x0_80_0_0_18c6fdcc3527f4adc09396f71f44d299.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - долларовый индекс РТС ушел ниже 800 пунктов впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.Долларовый индекс РТС к 10.42 мск падает на 35,52%, до 790,92 пункта.

https://ria.ru/20220224/dollar-1774668752.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, ртс, россия, украина, донбасс