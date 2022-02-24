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Долларовый индекс РТС опустился ниже 800 пунктов
Долларовый индекс РТС опустился ниже 800 пунктов - РИА Новости, 24.02.2022
Долларовый индекс РТС опустился ниже 800 пунктов
Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - долларовый индекс РТС ушел ниже 800 пунктов... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:27
2022-02-24T11:12
экономика
ртс
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - долларовый индекс РТС ушел ниже 800 пунктов впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.Долларовый индекс РТС к 10.42 мск падает на 35,52%, до 790,92 пункта.
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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экономика, ртс, россия, украина, донбасс
10:27 24.02.2022 (обновлено: 11:12 24.02.2022)
 
Долларовый индекс РТС опустился ниже 800 пунктов

Долларовый индекс РТС опустился ниже 800 пунктов впервые с февраля 2016 года

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафики на планшете трейдера
Графики на планшете трейдера - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - долларовый индекс РТС ушел ниже 800 пунктов впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.
Долларовый индекс РТС к 10.42 мск падает на 35,52%, до 790,92 пункта.
Знак доллара на электронном табло в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:05Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара обновил максимум с 2016 года
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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