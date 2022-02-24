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Ростовский губернатор попросил жителей не поддаваться панике из-за слухов

Ростовский губернатор попросил жителей не поддаваться панике из-за слухов - РИА Новости, 24.02.2022

Ростовский губернатор попросил жителей не поддаваться панике из-за слухов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в обращении к жителям региона попросил их не поддаваться панике и не верить слухам. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:15

2022-02-24T16:15

2022-02-24T16:15

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в обращении к жителям региона попросил их не поддаваться панике и не верить слухам.По его словам, стабильное функционирование всех объектов инженерной инфраструктуры, социально значимых объектов он поручил держать на личном контроле главам всех городов и районов."Мы внимательно следим за ситуацией и принимаем все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности наших граждан. Я прошу вас, уважаемые земляки, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам", - сказал он в обращении в Instagram.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/donbass-1774802903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, ростовская область