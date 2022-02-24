https://ria.ru/20220224/gretsiya-1774730431.html
МИД Греции призвал Россию немедленно прекратить боевые действия
МИД Греции призвал Россию немедленно прекратить боевые действия - РИА Новости, 24.02.2022
МИД Греции призвал Россию немедленно прекратить боевые действия
Министерство иностранных дел Греции осудило "нападение России на Украину" и призвало российскую сторону немедленно прекратить боевые действия. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:53
2022-02-24T12:53
2022-02-24T12:57
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в мире
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мид греции
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АФИНЫ, 24 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции осудило "нападение России на Украину" и призвало российскую сторону немедленно прекратить боевые действия."Греция безоговорочно осуждает нынешнее нападение России на Украину, которое является явным нарушением международного права и мировых ценностей. Это также подрывает европейский мир и безопасность", - говорится в заявлении МИД "О нападении России на Украину".По заявлению МИД, защита территориальной целостности, суверенитета и независимости всех государств является основополагающим принципом для Греции, и она осуждает любое нарушение этих основных принципов, предусмотренных в Уставе ООН."Призываем российскую сторону немедленно прекратить боевые действия, которые, помимо других серьезных последствий, создают угрозу жизни мирных жителей, в том числе греческой общины, проживающей на Украине. Выражаем солидарность с Украиной. Мы продолжим поддерживать греческую общину Украины в эти трудные времена", - говорится в документе.МИД сообщил, что постоянно координирует свои действия с европейскими партнерами и союзниками по НАТО в отношении реагирования на нарушение международного права.Греческие власти на Украине - посольство в Киеве, генеральные консульства в Мариуполе и Одессе находятся в постоянном контакте с гражданами Греции и обладателями специальных удостоверений личности соотечественников, чтобы оказать им любую возможную помощь, сообщил МИД.Накануне официальный представитель МИД Греции не стал отвечать на вопросы, осуждает ли Греция обстрелы украинскими войсками Донбасса и гибель мирных людей, и осуждает ли Греция нарушение такого базового принципа международного права, как невмешательство во внутренние дела, что привело к государственному перевороту на Украине в 2014 году.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/ispaniya-1774674451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, одесса, греция, нато, оон, мид греции
12:53 24.02.2022 (обновлено: 12:57 24.02.2022)
МИД Греции призвал Россию немедленно прекратить боевые действия
МИД Греции осудил операцию на Украине и призвал Россию прекратить боевые действия