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МИД Греции призвал Россию немедленно прекратить боевые действия

МИД Греции призвал Россию немедленно прекратить боевые действия - РИА Новости, 24.02.2022

МИД Греции призвал Россию немедленно прекратить боевые действия

Министерство иностранных дел Греции осудило "нападение России на Украину" и призвало российскую сторону немедленно прекратить боевые действия. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:53

2022-02-24T12:53

2022-02-24T12:57

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АФИНЫ, 24 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции осудило "нападение России на Украину" и призвало российскую сторону немедленно прекратить боевые действия."Греция безоговорочно осуждает нынешнее нападение России на Украину, которое является явным нарушением международного права и мировых ценностей. Это также подрывает европейский мир и безопасность", - говорится в заявлении МИД "О нападении России на Украину".По заявлению МИД, защита территориальной целостности, суверенитета и независимости всех государств является основополагающим принципом для Греции, и она осуждает любое нарушение этих основных принципов, предусмотренных в Уставе ООН."Призываем российскую сторону немедленно прекратить боевые действия, которые, помимо других серьезных последствий, создают угрозу жизни мирных жителей, в том числе греческой общины, проживающей на Украине. Выражаем солидарность с Украиной. Мы продолжим поддерживать греческую общину Украины в эти трудные времена", - говорится в документе.МИД сообщил, что постоянно координирует свои действия с европейскими партнерами и союзниками по НАТО в отношении реагирования на нарушение международного права.Греческие власти на Украине - посольство в Киеве, генеральные консульства в Мариуполе и Одессе находятся в постоянном контакте с гражданами Греции и обладателями специальных удостоверений личности соотечественников, чтобы оказать им любую возможную помощь, сообщил МИД.Накануне официальный представитель МИД Греции не стал отвечать на вопросы, осуждает ли Греция обстрелы украинскими войсками Донбасса и гибель мирных людей, и осуждает ли Греция нарушение такого базового принципа международного права, как невмешательство во внутренние дела, что привело к государственному перевороту на Украине в 2014 году.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ispaniya-1774674451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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