https://ria.ru/20220224/granitsy-1774788409.html
В Польше допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией
В Польше допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 24.02.2022
В Польше допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией
Польские власти не исключают возможности закрытия границ с Россией и Белоруссией, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:24
2022-02-24T15:24
2022-02-24T15:25
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ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польские власти не исключают возможности закрытия границ с Россией и Белоруссией, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, отвечая на вопрос, рассматривают ли польские власти возможность закрытия границ с этими странами."Мы рассматриваем разные сценарии. Мы будем наблюдать за тем, что делается на наших границах, как с Белоруссией, так и на российской границе. В соответствующее время в соответствующий момент, если будет такая необходимость, мы объявим, какие решения приняты по этому вопросу", - сказал Каминьский. "Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там делается", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донбасс, польша, россия, белоруссия
15:24 24.02.2022 (обновлено: 15:25 24.02.2022)
В Польше допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией
Глава МВД Польши Каминьский допустил закрытие границ с Россией и Белоруссией