https://ria.ru/20220224/granitsy-1774788409.html

В Польше допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией

В Польше допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 24.02.2022

В Польше допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией

Польские власти не исключают возможности закрытия границ с Россией и Белоруссией, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:24

2022-02-24T15:24

2022-02-24T15:25

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ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польские власти не исключают возможности закрытия границ с Россией и Белоруссией, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, отвечая на вопрос, рассматривают ли польские власти возможность закрытия границ с этими странами."Мы рассматриваем разные сценарии. Мы будем наблюдать за тем, что делается на наших границах, как с Белоруссией, так и на российской границе. В соответствующее время в соответствующий момент, если будет такая необходимость, мы объявим, какие решения приняты по этому вопросу", - сказал Каминьский. "Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там делается", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донбасс, польша, россия, белоруссия