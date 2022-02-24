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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Польше допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией
В Польше допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 24.02.2022
В Польше допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией
Польские власти не исключают возможности закрытия границ с Россией и Белоруссией, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:24
2022-02-24T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
польша
россия
белоруссия
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ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польские власти не исключают возможности закрытия границ с Россией и Белоруссией, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, отвечая на вопрос, рассматривают ли польские власти возможность закрытия границ с этими странами."Мы рассматриваем разные сценарии. Мы будем наблюдать за тем, что делается на наших границах, как с Белоруссией, так и на российской границе. В соответствующее время в соответствующий момент, если будет такая необходимость, мы объявим, какие решения приняты по этому вопросу", - сказал Каминьский. "Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там делается", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/polsha-1774785397.html
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в мире, донбасс, польша, россия, белоруссия
15:24 24.02.2022 (обновлено: 15:25 24.02.2022)
 
В Польше допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией

Глава МВД Польши Каминьский допустил закрытие границ с Россией и Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские полицейские и военнослужащие на пункте пропуска "Кузница-Брузги" на польско-белорусской границе.
Польские полицейские и военнослужащие на пункте пропуска Кузница-Брузги на польско-белорусской границе. - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Польские полицейские и военнослужащие на пункте пропуска "Кузница-Брузги" на польско-белорусской границе.
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ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польские власти не исключают возможности закрытия границ с Россией и Белоруссией, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, отвечая на вопрос, рассматривают ли польские власти возможность закрытия границ с этими странами.
"Мы рассматриваем разные сценарии. Мы будем наблюдать за тем, что делается на наших границах, как с Белоруссией, так и на российской границе. В соответствующее время в соответствующий момент, если будет такая необходимость, мы объявим, какие решения приняты по этому вопросу", - сказал Каминьский. "Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там делается", - добавил он.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Польше заявили о росте числа пересекающих границу со стороны Украины
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассПольшаРоссияБелоруссия
 
 
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