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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/granitsa-1774791199.html
В ДНР считают, что обсуждать охрану границы с Украиной пока рано
В ДНР считают, что обсуждать охрану границы с Украиной пока рано - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР считают, что обсуждать охрану границы с Украиной пока рано
Обсуждать охрану границы ДНР с Украиной преждевременно, но у Донецка хватит на это "своих сил и средств", заявил РИА Новости официальный представитель народной... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:33
2022-02-24T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Обсуждать охрану границы ДНР с Украиной преждевременно, но у Донецка хватит на это "своих сил и средств", заявил РИА Новости официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Пока у нас нет границы с Украиной. Когда мы выйдем на территориальные границы по Донецкой области, тогда будем этот вопрос обсуждать. Я думаю, у нас своих сил и средств хватит, чтобы охранять ее самим", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли границу с Украиной охранять российская сторона.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин
15:33 24.02.2022 (обновлено: 15:42 24.02.2022)
 
В ДНР считают, что обсуждать охрану границы с Украиной пока рано

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: обсуждать охрану границы с Украиной пока рано

© AP Photo / Max BlackУкраинские военные неподалеку от границы с Донецкой областью
Украинские военные неподалеку от границы с Донецкой областью - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Max Black
Украинские военные неподалеку от границы с Донецкой областью
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Обсуждать охрану границы ДНР с Украиной преждевременно, но у Донецка хватит на это "своих сил и средств", заявил РИА Новости официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Пока у нас нет границы с Украиной. Когда мы выйдем на территориальные границы по Донецкой области, тогда будем этот вопрос обсуждать. Я думаю, у нас своих сил и средств хватит, чтобы охранять ее самим", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли границу с Украиной охранять российская сторона.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные сдаются, увидев бегство своих командиров, заявил Басурин
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард Басурин
 
 
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