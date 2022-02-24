https://ria.ru/20220224/granitsa-1774791199.html

В ДНР считают, что обсуждать охрану границы с Украиной пока рано

В ДНР считают, что обсуждать охрану границы с Украиной пока рано - РИА Новости, 24.02.2022

В ДНР считают, что обсуждать охрану границы с Украиной пока рано

Обсуждать охрану границы ДНР с Украиной преждевременно, но у Донецка хватит на это "своих сил и средств", заявил РИА Новости официальный представитель народной... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:33

2022-02-24T15:33

2022-02-24T15:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143413/77/1434137748_0:347:4001:2597_1920x0_80_0_0_18c9f3339205f23bfc3b33554790c79f.jpg

ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Обсуждать охрану границы ДНР с Украиной преждевременно, но у Донецка хватит на это "своих сил и средств", заявил РИА Новости официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Пока у нас нет границы с Украиной. Когда мы выйдем на территориальные границы по Донецкой области, тогда будем этот вопрос обсуждать. Я думаю, у нас своих сил и средств хватит, чтобы охранять ее самим", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли границу с Украиной охранять российская сторона.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/basurin-1774793918.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин