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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/granitsa-1774776256.html
Украинские пограничники полностью покинули границу с Россией, заявили в ФСБ
Украинские пограничники полностью покинули границу с Россией, заявили в ФСБ - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские пограничники полностью покинули границу с Россией, заявили в ФСБ
По состоянию на 13:00 все подразделения украинских пограничников покинули посты на границе с Россией, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:52
2022-02-24T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. По состоянию на 13:00 все подразделения украинских пограничников покинули посты на границе с Россией, сообщили в ЦОС ФСБ."Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе. По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе", — отметили в ведомстве.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774651412.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
14:52 24.02.2022 (обновлено: 15:56 24.02.2022)
 
Украинские пограничники полностью покинули границу с Россией, заявили в ФСБ

ФСБ: украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области
Украинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. По состоянию на 13:00 все подразделения украинских пограничников покинули посты на границе с Россией, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе. По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе", — отметили в ведомстве.
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:03
Минобороны сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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