https://ria.ru/20220224/granitsa-1774776256.html
Украинские пограничники полностью покинули границу с Россией, заявили в ФСБ
Украинские пограничники полностью покинули границу с Россией, заявили в ФСБ - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские пограничники полностью покинули границу с Россией, заявили в ФСБ
По состоянию на 13:00 все подразделения украинских пограничников покинули посты на границе с Россией, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:52
2022-02-24T14:52
2022-02-24T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. По состоянию на 13:00 все подразделения украинских пограничников покинули посты на границе с Россией, сообщили в ЦОС ФСБ."Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе. По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе", — отметили в ведомстве.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774651412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
14:52 24.02.2022 (обновлено: 15:56 24.02.2022)
Украинские пограничники полностью покинули границу с Россией, заявили в ФСБ
ФСБ: украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией