https://ria.ru/20220224/granitsa-1774776256.html

Украинские пограничники полностью покинули границу с Россией, заявили в ФСБ

Украинские пограничники полностью покинули границу с Россией, заявили в ФСБ - РИА Новости, 24.02.2022

Украинские пограничники полностью покинули границу с Россией, заявили в ФСБ

По состоянию на 13:00 все подразделения украинских пограничников покинули посты на границе с Россией, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:52

2022-02-24T14:52

2022-02-24T15:56

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. По состоянию на 13:00 все подразделения украинских пограничников покинули посты на границе с Россией, сообщили в ЦОС ФСБ."Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе. По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе", — отметили в ведомстве.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774651412.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)