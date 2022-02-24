https://ria.ru/20220224/graffiti-1774400931.html
В США появился "головокружительный" 3D-рисунок из мультфильма "Энканто"
В США появился "головокружительный" 3D-рисунок из мультфильма "Энканто" - РИА Новости, 24.02.2022
В США появился "головокружительный" 3D-рисунок из мультфильма "Энканто"
Уличный художник Нейт Барановски создал во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в Орландо на одном из тротуаров необычный 3D-рисунок со сценой из мультфильма... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:53
2022-02-24T06:53
2022-02-24T14:09
культура
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Уличный художник Нейт Барановски создал во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в Орландо на одном из тротуаров необычный 3D-рисунок со сценой из мультфильма "Энканто", о чем рассказал на своей странице в твиттере.На "головокружительном" рисунке мелками Барановски изобразил волшебный дом Каситу и винтовую лестницу, на которой стоит Мирабель — главная героиня в "Энканто". И хотя арт-объект находится на плоскости, работа Барановски будто уходит вглубь на несколько метров.Пост художника набрал тысячи лайков и почти две с половиной тысячи ретвитов. В комментариях свое "Вау!" оставил знаменитый актер, продюсер и композитор Лин-Мануэль Миранда, написавший несколько песен для саундтрека "Энканто".Нейт Барановски не раз удивлял жителей мегаполисов своими 3D-граффити, которые будто выскакивают из-под земли или стены. Последнее время художника вдохновляют диснеевские мультфильмы. Например, в своей манере он иллюстрировал на асфальте сцены из "Холодного сердца", "Моаны", "Души" и других анимационных проектов студии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, walt disney animation studios
06:53 24.02.2022 (обновлено: 14:09 24.02.2022)
В США появился "головокружительный" 3D-рисунок из мультфильма "Энканто"
В США уличный художник создал мелками 3D-рисунок по мотивам мультфильма Disney "Энканто"
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Уличный художник Нейт Барановски создал во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в Орландо на одном из тротуаров необычный 3D-рисунок со сценой из мультфильма "Энканто", о чем рассказал на своей странице в твиттере.
На "головокружительном" рисунке мелками Барановски изобразил волшебный дом Каситу и винтовую лестницу, на которой стоит Мирабель — главная героиня в "Энканто". И хотя арт-объект находится на плоскости, работа Барановски будто уходит вглубь на несколько метров.
Пост художника набрал тысячи лайков и почти две с половиной тысячи ретвитов. В комментариях свое "Вау!" оставил знаменитый актер, продюсер и композитор Лин-Мануэль Миранда, написавший несколько песен для саундтрека "Энканто".
Нейт Барановски не раз удивлял жителей мегаполисов своими 3D-граффити, которые будто выскакивают из-под земли или стены. Последнее время художника вдохновляют диснеевские мультфильмы. Например, в своей манере он иллюстрировал на асфальте сцены из "Холодного сердца", "Моаны", "Души" и других анимационных проектов студии.