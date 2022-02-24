https://ria.ru/20220224/graffiti-1774400931.html

В США появился "головокружительный" 3D-рисунок из мультфильма "Энканто"

В США появился "головокружительный" 3D-рисунок из мультфильма "Энканто" - РИА Новости, 24.02.2022

В США появился "головокружительный" 3D-рисунок из мультфильма "Энканто"

Уличный художник Нейт Барановски создал во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в Орландо на одном из тротуаров необычный 3D-рисунок со сценой из мультфильма... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:53

2022-02-24T06:53

2022-02-24T14:09

культура

новости культуры

walt disney animation studios

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Уличный художник Нейт Барановски создал во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в Орландо на одном из тротуаров необычный 3D-рисунок со сценой из мультфильма "Энканто", о чем рассказал на своей странице в твиттере.На "головокружительном" рисунке мелками Барановски изобразил волшебный дом Каситу и винтовую лестницу, на которой стоит Мирабель — главная героиня в "Энканто". И хотя арт-объект находится на плоскости, работа Барановски будто уходит вглубь на несколько метров.Пост художника набрал тысячи лайков и почти две с половиной тысячи ретвитов. В комментариях свое "Вау!" оставил знаменитый актер, продюсер и композитор Лин-Мануэль Миранда, написавший несколько песен для саундтрека "Энканто".Нейт Барановски не раз удивлял жителей мегаполисов своими 3D-граффити, которые будто выскакивают из-под земли или стены. Последнее время художника вдохновляют диснеевские мультфильмы. Например, в своей манере он иллюстрировал на асфальте сцены из "Холодного сердца", "Моаны", "Души" и других анимационных проектов студии.

https://ria.ru/20220117/banksy-1768235558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, walt disney animation studios