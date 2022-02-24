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В Госдуме предрекли отъезд Зеленского за границу

В Госдуме предрекли отъезд Зеленского за границу - РИА Новости, 24.02.2022

В Госдуме предрекли отъезд Зеленского за границу

Украинский лидер Владимир Зеленский может покинуть Украину в ближайшее время, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:53

2022-02-24T12:53

2022-02-24T13:29

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский может покинуть Украину в ближайшее время, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Украина разорвала дипломатические отношения с РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский."Я думаю, что в ближайшее время Зеленский покинет территорию Украины и попытается откуда-то в дальнейшем вещать о том, как он видит и представляет дальнейшую ситуацию. Думаю, время его прошло. К сожалению для него, он даже не сумеет вернуться в "95 квартал", - заявил Чепа РИА Новости.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Владимир Лаврентьев

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