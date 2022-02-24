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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/gosduma-1774730023.html
В Госдуме предрекли отъезд Зеленского за границу
В Госдуме предрекли отъезд Зеленского за границу - РИА Новости, 24.02.2022
В Госдуме предрекли отъезд Зеленского за границу
Украинский лидер Владимир Зеленский может покинуть Украину в ближайшее время, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:53
2022-02-24T13:29
россия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский может покинуть Украину в ближайшее время, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Украина разорвала дипломатические отношения с РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский."Я думаю, что в ближайшее время Зеленский покинет территорию Украины и попытается откуда-то в дальнейшем вещать о том, как он видит и представляет дальнейшую ситуацию. Думаю, время его прошло. К сожалению для него, он даже не сумеет вернуться в "95 квартал", - заявил Чепа РИА Новости.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, алексей чепа, госдума рф
12:53 24.02.2022 (обновлено: 13:29 24.02.2022)
 
В Госдуме предрекли отъезд Зеленского за границу

Депутат Чепа предрек отъезд президента Украины Зеленского за границу в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский может покинуть Украину в ближайшее время, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Украина разорвала дипломатические отношения с РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский перешел на русский язык во время обращения к украинцам
"Я думаю, что в ближайшее время Зеленский покинет территорию Украины и попытается откуда-то в дальнейшем вещать о том, как он видит и представляет дальнейшую ситуацию. Думаю, время его прошло. К сожалению для него, он даже не сумеет вернуться в "95 квартал", - заявил Чепа РИА Новости.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРАлексей ЧепаГосдума РФ
 
 
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