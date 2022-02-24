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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/goroda-1774633449.html
В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам
В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам - РИА Новости, 24.02.2022
В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам
Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:42
2022-02-24T08:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны.Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе. В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия
07:42 24.02.2022 (обновлено: 08:56 24.02.2022)
 
В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам

В Минобороны заявили, что не наносят ракетные и артиллерийские удары по украинским городам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны.
Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.

Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны.

Обострение ситуации в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города. Объявлена всеобщая мобилизация.
Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе.
В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Люди выходят из здания международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Все рейсы из ростовского аэропорта отменили
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссия
 
 
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