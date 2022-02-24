https://ria.ru/20220224/goroda-1774633449.html
В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам
В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам - РИА Новости, 24.02.2022
В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам
Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:42
2022-02-24T07:42
2022-02-24T08:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны.Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе. В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия
07:42 24.02.2022 (обновлено: 08:56 24.02.2022)
В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам
В Минобороны заявили, что не наносят ракетные и артиллерийские удары по украинским городам
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны.
Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.
"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.
Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны.
Обострение ситуации в Донбассе
В последние недели ситуация в Донбассе
обострилась: Киев
сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР
и ЛНР
начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города. Объявлена всеобщая мобилизация.
Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России
с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе.
В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии.