https://ria.ru/20220224/goroda-1774633449.html

В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам

В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам - РИА Новости, 24.02.2022

В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам

Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:42

2022-02-24T07:42

2022-02-24T08:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны.Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе. В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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