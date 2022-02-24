https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774796284.html

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина, заявили в ДНР

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина, заявили в ДНР

В результате артобстрела ВС Украины в Горловке, в Донецкой народной республике, погибла 46 -летняя женщина, снаряд попал в дом, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:50

2022-02-24T15:50

2022-02-24T16:09

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. В результате артобстрела ВС Украины в Горловке, в Донецкой народной республике, погибла 46 -летняя женщина, снаряд попал в дом, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ пос. Никитовка н.п. Горловка зафиксировано попадание РСЗО "Град" в дом по адресу улица Буденного, 67, убита мирная жительница 1976 г.р.", - сказано в сообщении. Отмечается, что снаряд попал так же в дом по адресу ул. Кондратенко, 109.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, горловка, украина