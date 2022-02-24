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В Горловке сообщили о возобновлении обстрела
В Горловке сообщили о возобновлении обстрела - РИА Новости, 24.02.2022
В Горловке сообщили о возобновлении обстрела
Глава администрации Горловки в Донецкой народной Республике Иван Приходько сообщил о возобновлении обстрела города. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:54
2022-02-24T17:39
в мире
ситуация в днр и лнр
горловка
днр
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ДОНЕЦК 24 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в Донецкой народной Республике Иван Приходько сообщил о возобновлении обстрела города.Примерно за полчаса до этого он сообщал, что "в Горловке тихо"."Горловка. Обстрел возобновился. Будьте осторожны!", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ситуация в днр и лнр, горловка, днр
11:54 24.02.2022 (обновлено: 17:39 24.02.2022)
 
В Горловке сообщили о возобновлении обстрела

Глава администрации Горловки сообщил о возобновлении обстрела

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМестная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке. 24 февраля 2022
Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке. 24 февраля 2022
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ДОНЕЦК 24 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в Донецкой народной Республике Иван Приходько сообщил о возобновлении обстрела города.
Примерно за полчаса до этого он сообщал, что "в Горловке тихо".
"Горловка. Обстрел возобновился. Будьте осторожны!", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ФСБ сообщила об обстреле погранпункта в Курской области
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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