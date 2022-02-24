https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774706011.html

В Горловке сообщили о возобновлении обстрела

В Горловке сообщили о возобновлении обстрела - РИА Новости, 24.02.2022

В Горловке сообщили о возобновлении обстрела

Глава администрации Горловки в Донецкой народной Республике Иван Приходько сообщил о возобновлении обстрела города. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:54

2022-02-24T11:54

2022-02-24T17:39

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ДОНЕЦК 24 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в Донецкой народной Республике Иван Приходько сообщил о возобновлении обстрела города.Примерно за полчаса до этого он сообщал, что "в Горловке тихо"."Горловка. Обстрел возобновился. Будьте осторожны!", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, горловка, днр