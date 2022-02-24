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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774671314.html
При обстреле Горловки в ДНР погиб человек
При обстреле Горловки в ДНР погиб человек - РИА Новости, 24.02.2022
При обстреле Горловки в ДНР погиб человек
Один мирный житель погиб, пятеро пострадали при обстреле Горловки в Донецкой народной республике, заявил глава администрации города Иван Приходько. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:13
2022-02-24T10:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
горловка
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Один мирный житель погиб, пятеро пострадали при обстреле Горловки в Донецкой народной республике, заявил глава администрации города Иван Приходько.Ранее глава администрации сообщил о четырех пострадавших."По уточненной информации по ул. Мамедова, 22 - пять раненых, один погибший (мирные)", - говорится в заявлении Приходько в Telegram-канале.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/obstrel-1774665580.html
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, горловка
10:13 24.02.2022 (обновлено: 10:19 24.02.2022)
 
При обстреле Горловки в ДНР погиб человек

При обстреле Горловки в ДНР погиб человек, еще пятеро пострадали

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБойцы ДНР стоят у военного мобилизационного пункта в Донецке
Бойцы ДНР стоят у военного мобилизационного пункта в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Бойцы ДНР стоят у военного мобилизационного пункта в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Один мирный житель погиб, пятеро пострадали при обстреле Горловки в Донецкой народной республике, заявил глава администрации города Иван Приходько.
Ранее глава администрации сообщил о четырех пострадавших.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Администрация Горловки сообщила о четырех пострадавших при обстреле
"По уточненной информации по ул. Мамедова, 22 - пять раненых, один погибший (мирные)", - говорится в заявлении Приходько в Telegram-канале.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:01В мире
В ЛНР за неделю погибли семь человек
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРГорловка
 
 
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