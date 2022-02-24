https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774657605.html

В Горловке из-за боевых действий обесточены 32 трансформаторные подстанции

В Горловке из-за боевых действий обесточены 32 трансформаторные подстанции - РИА Новости, 24.02.2022

В Горловке из-за боевых действий обесточены 32 трансформаторные подстанции

В Горловке в Донецкой народной республике в результате боевых действий обесточены 32 трансформаторные подстанции, около 5 тысяч абонентов остались без света,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:24

2022-02-24T09:24

2022-02-24T09:36

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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. В Горловке в Донецкой народной республике в результате боевых действий обесточены 32 трансформаторные подстанции, около 5 тысяч абонентов остались без света, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."В результате боевых действий 24 февраля в 7.10 (совпадает с мск) в Горловке обесточено 32 трансформаторные подстанции, две школы, два детских сада, семь котельных, порядка 4800 бытовых абонентов – жителей Центрально-городского района города", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Энергетики принимают меры для восстановления энергоснабжения.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/dnr-1774644107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, днр, ситуация в днр и лнр