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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Постпред Германии при ООН призвала Россию прекратить операцию в Донбассе
Постпред Германии при ООН призвала Россию прекратить операцию в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
Постпред Германии при ООН призвала Россию прекратить операцию в Донбассе
Постоянный представитель Германии при ООН Антье Лендертсе призвала РФ немедленно прекратить военную операцию в Донбассе и вывести войска. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:22
2022-02-24T09:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
василий небензя
луганская народная республика
киев
россия
совет федерации рф
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Постоянный представитель Германии при ООН Антье Лендертсе призвала РФ немедленно прекратить военную операцию в Донбассе и вывести войска.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Мы встречаемся в момент военной эскалации, которую мы не переживали в Европе в течение поколений", - сказала Лендертсе на заседании СБ ООН.По ее словам, Берлин осуждает военную операцию РФ строжайшим образом. "Мы призываем всех членов Совета безопасности и ООН встать на защиту Украины и выступить против нарушения международного права", - заявила она."Этой военной операцией Россия нарушает ключевые принципы устава ООН. Мы призываем Россию немедленно прекратить свои военные действия против Украины", - заявила постпред ФРГ.По ее словам, России за действия по Украине "придется заплатить беспрецедентную цену – политически, экономически и морально"."Франция, Украина и ФРГ готовы к дипломатии, к очередной встрече в нормандском формате, к саммиту, который предложила Украина", - отметила она.Как отмечал Путин в телеобращении к россиянам, "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/es-1774653569.html
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в мире, владимир путин, василий небензя, луганская народная республика, киев, россия, совет федерации рф, оон, совет безопасности оон
09:22 24.02.2022
 
Постпред Германии при ООН призвала Россию прекратить операцию в Донбассе

Постпред Германии при ООН Лендертсе призвала Россию прекратить операцию в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Постоянный представитель Германии при ООН Антье Лендертсе призвала РФ немедленно прекратить военную операцию в Донбассе и вывести войска.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Дополняется
ЕС призвал Россию прекратить военную операцию против Украины
"Мы встречаемся в момент военной эскалации, которую мы не переживали в Европе в течение поколений", - сказала Лендертсе на заседании СБ ООН.
По ее словам, Берлин осуждает военную операцию РФ строжайшим образом. "Мы призываем всех членов Совета безопасности и ООН встать на защиту Украины и выступить против нарушения международного права", - заявила она.
"Этой военной операцией Россия нарушает ключевые принципы устава ООН. Мы призываем Россию немедленно прекратить свои военные действия против Украины", - заявила постпред ФРГ.
По ее словам, России за действия по Украине "придется заплатить беспрецедентную цену – политически, экономически и морально".
"Франция, Украина и ФРГ готовы к дипломатии, к очередной встрече в нормандском формате, к саммиту, который предложила Украина", - отметила она.
Как отмечал Путин в телеобращении к россиянам, "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинВасилий НебензяЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияСовет Федерации РФООНСовет Безопасности ООН
 
 
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