https://ria.ru/20220224/general-1774613410.html

Критическая ошибка Зеленского – украинский генерал раскрыл суть

Украинский генерал назвал критическую ошибку Зеленского - РИА Новости, 24.02.2022

Критическая ошибка Зеленского – украинский генерал раскрыл суть

Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, давая обещания по Донбассу, которые никто не собирался выполнять, об этом в эфире телеканала "Наш" РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T02:56

2022-02-24T02:56

2022-02-24T02:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

украина

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772769439_0:0:3617:2034_1920x0_80_0_0_6320d6bb0071803726a8dde5fc5ab39f.jpg

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, давая обещания по Донбассу, которые никто не собирался выполнять, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.По его словам, Зеленский, считающий себя "великим гением", ответственен за утрату суверенитета и территорий. "Нельзя было (канцлеру ФРГ Олафу. – прим. ред.) Шольцу – одно говорить, (президенту Франции Эммануэлю. – прим. ред.) Макрону – второе, (президенту США Джо. – прим. ред.) Байдену – третье, народу – четвертое", - заявил Москаль.Генерал напомнил о словах Шольца на пресс-конференциях в Москве и Киеве, на которых немецкий лидер заявил, что Зеленский обещал ему принять закон об особом статусе Донбасса, проведении выборов, амнистии, а также изменениях в конституцию Украины."А как можно в нашем парламенте найти 300 плюс один голосов для изменения конституции, мы не можем их найти, чтобы переименовать Кировоградскую область", - заметил он.Москаль выразил мнение, что если бы Зеленский только "открыл рот" про законы, касающиеся Донбасса, "люди в камуфляже" "побежали" бы к зданию его администрации в Киеве. "Канцлер (Шольц. – прим. ред.) не врет, просто заврался сам уважаемый Владимир Александрович (Зеленский), что и привело к этой ситуации", - заключил генерал.Как заявил Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в прошлый вторник, Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как указал президент, Россия восемь лет была заинтересована в соблюдении Минских соглашений, поскольку они были результатом компромисса. Он подчеркнул, что Москва была вынуждена принять это решение, поскольку Европа не смогла заставить Киев выполнять договоренности, которые были сведены к нулю задолго до признания суверенитета республик. Кроме того, Киев неоднократно заявлял, что не собирается придерживаться взятых на себя обязательств.Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами России.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/radikaly-1774599419.html

https://ria.ru/20220223/soglasheniya-1774488427.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, украина, днр, лнр, донбасс