Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/general-1774613410.html
Критическая ошибка Зеленского – украинский генерал раскрыл суть
Украинский генерал назвал критическую ошибку Зеленского - РИА Новости, 24.02.2022
Критическая ошибка Зеленского – украинский генерал раскрыл суть
Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, давая обещания по Донбассу, которые никто не собирался выполнять, об этом в эфире телеканала "Наш" РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T02:56
2022-02-24T02:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
украина
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772769439_0:0:3617:2034_1920x0_80_0_0_6320d6bb0071803726a8dde5fc5ab39f.jpg
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, давая обещания по Донбассу, которые никто не собирался выполнять, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.По его словам, Зеленский, считающий себя "великим гением", ответственен за утрату суверенитета и территорий. "Нельзя было (канцлеру ФРГ Олафу. – прим. ред.) Шольцу – одно говорить, (президенту Франции Эммануэлю. – прим. ред.) Макрону – второе, (президенту США Джо. – прим. ред.) Байдену – третье, народу – четвертое", - заявил Москаль.Генерал напомнил о словах Шольца на пресс-конференциях в Москве и Киеве, на которых немецкий лидер заявил, что Зеленский обещал ему принять закон об особом статусе Донбасса, проведении выборов, амнистии, а также изменениях в конституцию Украины."А как можно в нашем парламенте найти 300 плюс один голосов для изменения конституции, мы не можем их найти, чтобы переименовать Кировоградскую область", - заметил он.Москаль выразил мнение, что если бы Зеленский только "открыл рот" про законы, касающиеся Донбасса, "люди в камуфляже" "побежали" бы к зданию его администрации в Киеве. "Канцлер (Шольц. – прим. ред.) не врет, просто заврался сам уважаемый Владимир Александрович (Зеленский), что и привело к этой ситуации", - заключил генерал.Как заявил Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в прошлый вторник, Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как указал президент, Россия восемь лет была заинтересована в соблюдении Минских соглашений, поскольку они были результатом компромисса. Он подчеркнул, что Москва была вынуждена принять это решение, поскольку Европа не смогла заставить Киев выполнять договоренности, которые были сведены к нулю задолго до признания суверенитета республик. Кроме того, Киев неоднократно заявлял, что не собирается придерживаться взятых на себя обязательств.Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами России.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/radikaly-1774599419.html
https://ria.ru/20220223/soglasheniya-1774488427.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Эмиль Калимуллин
Эмиль Калимуллин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772768941_401:0:3029:1971_1920x0_80_0_0_7969c2a710be0b81c64b47bf1bf8b5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, украина, днр, лнр, донбасс
02:56 24.02.2022
 
Украинский генерал назвал критическую ошибку Зеленского

Украинский генерал Москаль: Зеленскому нельзя было давать "пустые" обещания по Донбассу

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, давая обещания по Донбассу, которые никто не собирался выполнять, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.
По его словам, Зеленский, считающий себя "великим гением", ответственен за утрату суверенитета и территорий. "Нельзя было (канцлеру ФРГ Олафу. – прим. ред.) Шольцу – одно говорить, (президенту Франции Эммануэлю. – прим. ред.) Макрону – второе, (президенту США Джо. – прим. ред.) Байдену – третье, народу – четвертое", - заявил Москаль.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 23:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев пошел бы на диалог с ДНР, если бы не радикалы, предположил Пушилин
Генерал напомнил о словах Шольца на пресс-конференциях в Москве и Киеве, на которых немецкий лидер заявил, что Зеленский обещал ему принять закон об особом статусе Донбасса, проведении выборов, амнистии, а также изменениях в конституцию Украины.
"А как можно в нашем парламенте найти 300 плюс один голосов для изменения конституции, мы не можем их найти, чтобы переименовать Кировоградскую область", - заметил он.
Москаль выразил мнение, что если бы Зеленский только "открыл рот" про законы, касающиеся Донбасса, "люди в камуфляже" "побежали" бы к зданию его администрации в Киеве. "Канцлер (Шольц. – прим. ред.) не врет, просто заврался сам уважаемый Владимир Александрович (Зеленский), что и привело к этой ситуации", - заключил генерал.
Как заявил Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в прошлый вторник, Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 06:02
США поощряли Украину к невыполнению Минских соглашений, заявил Антонов
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как указал президент, Россия восемь лет была заинтересована в соблюдении Минских соглашений, поскольку они были результатом компромисса. Он подчеркнул, что Москва была вынуждена принять это решение, поскольку Европа не смогла заставить Киев выполнять договоренности, которые были сведены к нулю задолго до признания суверенитета республик. Кроме того, Киев неоднократно заявлял, что не собирается придерживаться взятых на себя обязательств.
Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами России.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияУкраинаДНРЛНРДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала