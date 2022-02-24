Критическая ошибка Зеленского – украинский генерал раскрыл суть

Украинский генерал назвал критическую ошибку Зеленского
Украинский генерал Москаль: Зеленскому нельзя было давать "пустые" обещания по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, давая обещания по Донбассу, которые никто не собирался выполнять, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.
По его словам, Зеленский, считающий себя "великим гением", ответственен за утрату суверенитета и территорий. "Нельзя было (канцлеру ФРГ Олафу. – прим. ред.) Шольцу – одно говорить, (президенту Франции Эммануэлю. – прим. ред.) Макрону – второе, (президенту США Джо. – прим. ред.) Байдену – третье, народу – четвертое", - заявил Москаль.
"А как можно в нашем парламенте найти 300 плюс один голосов для изменения конституции, мы не можем их найти, чтобы переименовать Кировоградскую область", - заметил он.
Москаль выразил мнение, что если бы Зеленский только "открыл рот" про законы, касающиеся Донбасса, "люди в камуфляже" "побежали" бы к зданию его администрации в Киеве. "Канцлер (Шольц. – прим. ред.) не врет, просто заврался сам уважаемый Владимир Александрович (Зеленский), что и привело к этой ситуации", - заключил генерал.
Как заявил Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в прошлый вторник, Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как указал президент, Россия восемь лет была заинтересована в соблюдении Минских соглашений, поскольку они были результатом компромисса. Он подчеркнул, что Москва была вынуждена принять это решение, поскольку Европа не смогла заставить Киев выполнять договоренности, которые были сведены к нулю задолго до признания суверенитета республик. Кроме того, Киев неоднократно заявлял, что не собирается придерживаться взятых на себя обязательств.
Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами России.
Опубликовано: Эмиль Калимуллин