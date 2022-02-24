https://ria.ru/20220224/gaz-1774856882.html

Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 24.02.2022

Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров

Цены мартовских фьючерсов на газ продолжают ускорять темпы роста, увеличиваясь уже более чем на 60%, следует из данных лондонской биржи ICE Futures. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:49

2022-02-24T18:49

2022-02-24T18:58

природный газ

экономика

в мире

европа

цены

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ продолжают ускорять темпы роста, увеличиваясь уже более чем на 60%, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.По данным на 18.38 мск мартовский фьючерс по индексу TTF рос в цене на 61,7% - почти до 1650 долларов.Цены на газ в последние дни резко подскочили на усилении внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то уже в среду она приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров (рост за два дня на 22,5%).

https://ria.ru/20220224/gaz-1774586938.html

европа

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, в мире, европа, цены