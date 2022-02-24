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Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 24.02.2022
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров
Цены мартовских фьючерсов на газ продолжают ускорять темпы роста, увеличиваясь уже более чем на 60%, следует из данных лондонской биржи ICE Futures. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:49
2022-02-24T18:58
природный газ
экономика
в мире
европа
цены
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ продолжают ускорять темпы роста, увеличиваясь уже более чем на 60%, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.По данным на 18.38 мск мартовский фьючерс по индексу TTF рос в цене на 61,7% - почти до 1650 долларов.Цены на газ в последние дни резко подскочили на усилении внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то уже в среду она приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров (рост за два дня на 22,5%).
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природный газ, экономика, в мире, европа, цены
18:49 24.02.2022 (обновлено: 18:58 24.02.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 60% и достигли 1636 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ продолжают ускорять темпы роста, увеличиваясь уже более чем на 60%, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.
По данным на 18.38 мск мартовский фьючерс по индексу TTF рос в цене на 61,7% - почти до 1650 долларов.
Цены на газ в последние дни резко подскочили на усилении внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то уже в среду она приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров (рост за два дня на 22,5%).
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 07:45
Европа признала, что без русского газа ей конец
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Природный газЭкономикаВ миреЕвропаЦены
 
 
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