https://ria.ru/20220224/gaz-1774820062.html

В Германии выразили надежду на стабилизацию рынка газа

В Германии выразили надежду на стабилизацию рынка газа - РИА Новости, 24.02.2022

В Германии выразили надежду на стабилизацию рынка газа

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что на рынке газа отмечается рост цен на фоне ситуации на Украине, но рынок большой, глобальный и эластичный, он... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:56

2022-02-24T16:56

2022-02-24T17:35

экономика

роберт хабек

украина

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природный газ

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что на рынке газа отмечается рост цен на фоне ситуации на Украине, но рынок большой, глобальный и эластичный, он стабилизируется."Наш взгляд в настоящее время направлен в основном на сырье ископаемой энергетики. И также там то, что мы видим - краткосрочный всплеск цен на бирже в настоящие часы - успокоится. То, что война подстегивает цены, мы знаем это из прошлого. Но мы также знаем, что рынок большой, глобальный, очень гибкий. Расчетная производительность может вырасти во многих местах в мире. И если цепочки поставок охватят газа или угля, то цены снизятся", - заявил министр на пресс-конференции.Говоря о поставках злаков из Украины, Хабек отметил, что "не стоит беспокоиться, что будет нехватка хлеба и булочек"."Для этого хватит (ресурсов)", - добавил министр.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

https://ria.ru/20220224/gaz-1774702579.html

https://ria.ru/20220224/gaz-1774586938.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, роберт хабек, украина, россия, германия, минэкономики фрг, в мире, природный газ