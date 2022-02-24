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В Германии выразили надежду на стабилизацию рынка газа
В Германии выразили надежду на стабилизацию рынка газа - РИА Новости, 24.02.2022
В Германии выразили надежду на стабилизацию рынка газа
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что на рынке газа отмечается рост цен на фоне ситуации на Украине, но рынок большой, глобальный и эластичный, он... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:56
2022-02-24T17:35
экономика
роберт хабек
украина
россия
германия
минэкономики фрг
в мире
природный газ
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что на рынке газа отмечается рост цен на фоне ситуации на Украине, но рынок большой, глобальный и эластичный, он стабилизируется."Наш взгляд в настоящее время направлен в основном на сырье ископаемой энергетики. И также там то, что мы видим - краткосрочный всплеск цен на бирже в настоящие часы - успокоится. То, что война подстегивает цены, мы знаем это из прошлого. Но мы также знаем, что рынок большой, глобальный, очень гибкий. Расчетная производительность может вырасти во многих местах в мире. И если цепочки поставок охватят газа или угля, то цены снизятся", - заявил министр на пресс-конференции.Говоря о поставках злаков из Украины, Хабек отметил, что "не стоит беспокоиться, что будет нехватка хлеба и булочек"."Для этого хватит (ресурсов)", - добавил министр.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
https://ria.ru/20220224/gaz-1774702579.html
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экономика, роберт хабек, украина, россия, германия, минэкономики фрг, в мире, природный газ
16:56 24.02.2022 (обновлено: 17:35 24.02.2022)
 
В Германии выразили надежду на стабилизацию рынка газа

Министр экономики Германии Хабек выразили надежду на стабилизацию рынка газа

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что на рынке газа отмечается рост цен на фоне ситуации на Украине, но рынок большой, глобальный и эластичный, он стабилизируется.
"Наш взгляд в настоящее время направлен в основном на сырье ископаемой энергетики. И также там то, что мы видим - краткосрочный всплеск цен на бирже в настоящие часы - успокоится. То, что война подстегивает цены, мы знаем это из прошлого. Но мы также знаем, что рынок большой, глобальный, очень гибкий. Расчетная производительность может вырасти во многих местах в мире. И если цепочки поставок охватят газа или угля, то цены снизятся", - заявил министр на пресс-конференции.
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:45
В "Газпроме" заявили о штатных поставках газа для транзита через Украину
Говоря о поставках злаков из Украины, Хабек отметил, что "не стоит беспокоиться, что будет нехватка хлеба и булочек".
"Для этого хватит (ресурсов)", - добавил министр.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:45
Европа признала, что без русского газа ей конец
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ЭкономикаРоберт ХабекУкраинаРоссияГерманияМинэкономики ФРГВ миреПриродный газ
 
 
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