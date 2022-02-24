https://ria.ru/20220224/gaz-1774811102.html

Цены на газ в Европе выросли на 40%

Цены на газ в Европе выросли на 40% - РИА Новости, 24.02.2022

Цены на газ в Европе выросли на 40%

Цены мартовских фьючерсов на газ растут сейчас примерно на 40% и близки к 1450 долларам за тысячу кубометров, а ранее в четверг - превышали 1500 долларов,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:31

2022-02-24T16:31

2022-02-24T16:51

экономика

природный газ

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ растут сейчас примерно на 40% и близки к 1450 долларам за тысячу кубометров, а ранее в четверг - превышали 1500 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость на ICE Futures в последние минуты растёт почти на 40%, находясь на уровне 1450 долларов, а чуть раньше цена немного превышала 1500 долларов за тысячу кубометров - пока ценовой максимум сегодняшних торгов составляет 1501,9 доллара.Цены на газ в последние дни резко подскочили на усилении внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то в среду она приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров и за два дня выросла на 22,5%.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.Но ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220224/gaz-1774586938.html

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, природный газ