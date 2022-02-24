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Цены на газ в Европе выросли на 40%
Цены на газ в Европе выросли на 40% - РИА Новости, 24.02.2022
Цены на газ в Европе выросли на 40%
Цены мартовских фьючерсов на газ растут сейчас примерно на 40% и близки к 1450 долларам за тысячу кубометров, а ранее в четверг - превышали 1500 долларов,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:31
2022-02-24T16:51
экономика
природный газ
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ растут сейчас примерно на 40% и близки к 1450 долларам за тысячу кубометров, а ранее в четверг - превышали 1500 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость на ICE Futures в последние минуты растёт почти на 40%, находясь на уровне 1450 долларов, а чуть раньше цена немного превышала 1500 долларов за тысячу кубометров - пока ценовой максимум сегодняшних торгов составляет 1501,9 доллара.Цены на газ в последние дни резко подскочили на усилении внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то в среду она приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров и за два дня выросла на 22,5%.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.Но ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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Давид Андриясов
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экономика, природный газ
16:31 24.02.2022 (обновлено: 16:51 24.02.2022)
 
Цены на газ в Европе выросли на 40%

Цены на газ в Европе выросли на 40% и приблизились к 1450 долларам за тысячу кубометров

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ растут сейчас примерно на 40% и близки к 1450 долларам за тысячу кубометров, а ранее в четверг - превышали 1500 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость на ICE Futures в последние минуты растёт почти на 40%, находясь на уровне 1450 долларов, а чуть раньше цена немного превышала 1500 долларов за тысячу кубометров - пока ценовой максимум сегодняшних торгов составляет 1501,9 доллара.
Цены на газ в последние дни резко подскочили на усилении внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то в среду она приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров и за два дня выросла на 22,5%.
Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:45
Европа признала, что без русского газа ей конец
Но ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Опубликовано: Давид Андриясов
 
ЭкономикаПриродный газ
 
 
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