https://ria.ru/20220224/gaz-1774702579.html

В "Газпроме" заявили о штатных поставках газа для транзита через Украину

В "Газпроме" заявили о штатных поставках газа для транзита через Украину - РИА Новости, 24.02.2022

В "Газпроме" заявили о штатных поставках газа для транзита через Украину

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно в соответствии с заявками потребителей из Европы - 83 миллиона кубометров на 24 февраля, сообщили... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:45

2022-02-24T11:45

2022-02-24T11:45

экономика

украина

газпром

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природный газ

в мире

европа

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно в соответствии с заявками потребителей из Европы - 83 миллиона кубометров на 24 февраля, сообщили журналистам в компании."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей - 83 миллиона кубометров на 24 февраля (рост по сравнению с заявками на 23 февраля - на 31,4%)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220224/gaz-1774586938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, украина, газпром, россия, природный газ, в мире, европа