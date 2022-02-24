https://ria.ru/20220224/gaz-1774702579.html
В "Газпроме" заявили о штатных поставках газа для транзита через Украину
В "Газпроме" заявили о штатных поставках газа для транзита через Украину - РИА Новости, 24.02.2022
В "Газпроме" заявили о штатных поставках газа для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно в соответствии с заявками потребителей из Европы - 83 миллиона кубометров на 24 февраля, сообщили... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:45
2022-02-24T11:45
2022-02-24T11:45
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газпром
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно в соответствии с заявками потребителей из Европы - 83 миллиона кубометров на 24 февраля, сообщили журналистам в компании."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей - 83 миллиона кубометров на 24 февраля (рост по сравнению с заявками на 23 февраля - на 31,4%)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220224/gaz-1774586938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, газпром, россия, природный газ, в мире, европа
В "Газпроме" заявили о штатных поставках газа для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно согласно заявкам из Европы