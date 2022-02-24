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В "Газпроме" заявили о штатных поставках газа для транзита через Украину
В "Газпроме" заявили о штатных поставках газа для транзита через Украину - РИА Новости, 24.02.2022
В "Газпроме" заявили о штатных поставках газа для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно в соответствии с заявками потребителей из Европы - 83 миллиона кубометров на 24 февраля, сообщили... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:45
2022-02-24T11:45
экономика
украина
газпром
россия
природный газ
в мире
европа
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно в соответствии с заявками потребителей из Европы - 83 миллиона кубометров на 24 февраля, сообщили журналистам в компании."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей - 83 миллиона кубометров на 24 февраля (рост по сравнению с заявками на 23 февраля - на 31,4%)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220224/gaz-1774586938.html
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Владимир Лаврентьев
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экономика, украина, газпром, россия, природный газ, в мире, европа
11:45 24.02.2022
 
В "Газпроме" заявили о штатных поставках газа для транзита через Украину

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно согласно заявкам из Европы

© РИА Новости / Илья ПиталевГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно в соответствии с заявками потребителей из Европы - 83 миллиона кубометров на 24 февраля, сообщили журналистам в компании.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей - 83 миллиона кубометров на 24 февраля (рост по сравнению с заявками на 23 февраля - на 31,4%)", - говорится в сообщении.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:45
Европа признала, что без русского газа ей конец
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ЭкономикаУкраинаГазпромРоссияПриродный газВ миреЕвропа
 
 
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