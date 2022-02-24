https://ria.ru/20220224/gaz-1774680958.html

В ФРГ заявили о необходимости отказаться от покупки угля и газа в России

В ФРГ заявили о необходимости отказаться от покупки угля и газа в России - РИА Новости, 24.02.2022

В ФРГ заявили о необходимости отказаться от покупки угля и газа в России

После военной операции России на Украине Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах, заявил глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:40

2022-02-24T10:40

2022-02-24T10:55

экономика

россия

украина

германия

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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. После военной операции России на Украине Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах, заявил глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек."Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объеме, потому что мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право", - сказал министр в прямом эфире телеканала ARD.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, украина, германия