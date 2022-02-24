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В ФРГ заявили о необходимости отказаться от покупки угля и газа в России
В ФРГ заявили о необходимости отказаться от покупки угля и газа в России - РИА Новости, 24.02.2022
В ФРГ заявили о необходимости отказаться от покупки угля и газа в России
После военной операции России на Украине Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах, заявил глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:40
2022-02-24T10:55
экономика
россия
украина
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. После военной операции России на Украине Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах, заявил глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек."Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объеме, потому что мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право", - сказал министр в прямом эфире телеканала ARD.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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экономика, россия, украина, германия
10:40 24.02.2022 (обновлено: 10:55 24.02.2022)
 
В ФРГ заявили о необходимости отказаться от покупки угля и газа в России

В Германии призвали покупать газ и уголь в других странах после операции России на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. После военной операции России на Украине Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах, заявил глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
"Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объеме, потому что мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право", - сказал министр в прямом эфире телеканала ARD.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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