https://ria.ru/20220224/gaz-1774671814.html

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 35%

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 35% - РИА Новости, 24.02.2022

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 35%

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Цена... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:14

2022-02-24T10:14

2022-02-24T17:22

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Цена открытия составила почти 1170 долларов, уже через несколько мгновений котировки подскочили до 1389,7 доллара, что, по данным биржи, на 35% выше расчетной цены накануне — 1038,6 доллара.Рынок лихорадит на фоне начала российской военной операции в Донбассе, о которой утром в четверг сообщил Владимир Путин. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, европа