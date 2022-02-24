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Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 35%
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 35% - РИА Новости, 24.02.2022
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 35%
Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Цена... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:14
2022-02-24T17:22
в мире
европа
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Цена открытия составила почти 1170 долларов, уже через несколько мгновений котировки подскочили до 1389,7 доллара, что, по данным биржи, на 35% выше расчетной цены накануне — 1038,6 доллара.Рынок лихорадит на фоне начала российской военной операции в Донбассе, о которой утром в четверг сообщил Владимир Путин. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, европа
10:14 24.02.2022 (обновлено: 17:22 24.02.2022)
 
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 35%

Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов выросли на 35%

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена открытия составила почти 1170 долларов, уже через несколько мгновений котировки подскочили до 1389,7 доллара, что, по данным биржи, на 35% выше расчетной цены накануне — 1038,6 доллара.
Рынок лихорадит на фоне начала российской военной операции в Донбассе, о которой утром в четверг сообщил Владимир Путин. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
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