https://ria.ru/20220224/gaz-1774671814.html
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 35%
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 35% - РИА Новости, 24.02.2022
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 35%
Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Цена... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:14
2022-02-24T10:14
2022-02-24T17:22
в мире
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Цена открытия составила почти 1170 долларов, уже через несколько мгновений котировки подскочили до 1389,7 доллара, что, по данным биржи, на 35% выше расчетной цены накануне — 1038,6 доллара.Рынок лихорадит на фоне начала российской военной операции в Донбассе, о которой утром в четверг сообщил Владимир Путин. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f2ec3aed612c91b51158d7d3b5254457.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа
10:14 24.02.2022 (обновлено: 17:22 24.02.2022)
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 35%
Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов выросли на 35%
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена открытия составила почти 1170 долларов, уже через несколько мгновений котировки подскочили до 1389,7 доллара, что, по данным биржи, на 35% выше расчетной цены накануне — 1038,6 доллара.
Рынок лихорадит на фоне начала российской военной операции в Донбассе, о которой утром в четверг сообщил Владимир Путин
. Он подчеркнул, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Маркова