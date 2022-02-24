https://ria.ru/20220224/gaz-1774586938.html

Европа признала, что без русского газа ей конец

Европа признала, что без русского газа ей конец - РИА Новости, 24.02.2022

Европа признала, что без русского газа ей конец

События на востоке Украины затрагивают не только Россию и Украину, от дальнейшего хода событий напрямую зависит, без всякого преувеличения, вектор развития всей РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:45

2022-02-24T07:45

2022-02-24T07:45

экономика

олаф шольц

россия

италия

евросоюз

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

северный поток — 2

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События на востоке Украины затрагивают не только Россию и Украину, от дальнейшего хода событий напрямую зависит, без всякого преувеличения, вектор развития всей европейской экономики и региона в целом. И пока с высоких трибун и страниц антироссийских изданий в адрес нашей страны несутся всевозможные угрозы, профильные специалисты бьют в набат. Например, немецкие издания публикуют интервью министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, в котором он развеивает розовые надежды на то, что Москву можно будет шантажировать возможностью запуска "Северного потока — 2". Линднер без всяких экивоков указывает, что экономику Германии и Евросоюза в целом — в случае если прекратятся поставки трубопроводного газа из России — ждет неминуемый крах.По сути, немецкий министр озвучивает очевидные вещи, проистекающие из данных статистики, но другие высокопоставленные политики их почему-то упорно игнорируют.Если внимательно проследить тематику публикаций последнего месяца, когда началась массовая накачка по поводу "неминуемого вторжения" России, можно заметить очевидную странность. Публикации в прессе и на телевидении упоминали вопрос поставок российского газа чуть ли не чаще, чем возможный сценарий боевых действий. У тех, кто следил за новостным потоком с самого начала, вообще могло сложиться впечатление, что вся эта волна истерики была запущена с одной единственной целью — любыми средствами не допустить ввода в строй "Северного потока — 2", а если получится, то еще и остановить поток под номером один.На каждую статью, где авторы с потолка рисовали стрелки направления ударов российских войск, приходилось по две-три публикации с победными реляциями о том, как американский СПГ бьет рекорды поставок в Европу, а потому европейцам нечего опасаться прекращения российского транзита. В массовом сознании усиленно формировалась убежденность в том, что в ближайшем времени Старый Свет и вовсе сможет полностью перейти на топливо с молекулами свободы.Впечатление усиливала крикливая активность представителей Польши, Прибалтики и Украины, задолго до обострения на линии соприкосновения практически умолявших Вашингтон ввести очередные, на этот раз действительно разрушительные, санкции против российской энергетики.Самое удивительное, что заданный тренд поддержали многие европейские лидеры. Например, буквально на днях канцлер Германии Олаф Шольц, только что вернувшийся с переговоров в Москве, приказал Минэкономики отозвать свой вывод об отсутствии рисков для немецкого газового рынка в случае ввода "Северного потока — 2". Эту новость тут же растиражировали по всем информационным ресурсам, утверждая, что канцлер остановил процесс сертификации российского газопровода.На самом деле это полная чушь.Сертификацией газопровода занимается не Министерство экономики, а Федеральное сетевое агентство (ФСА), которое действует в соответствии с собственным пакетом законодательных актов, и распоряжение господина Шольца их не касается, то есть никто ничего не остановил. Распоряжение канцлера касается только упомянутой выше экономической оценки применительно к внутреннему энергорынку, и то, что оно отозвано, процесс не останавливает и даже не продлевает, поскольку сроки сертификации пока никто не озвучивал. Отозвав собственный отчет, Министерство экономики обязано подготовить другой и вновь подать его на рассмотрение ФСА, которое и будет принимать окончательное решение, руководствуясь этим и целой кучей других отчетных и аналитических документов.Заявление Кристиана Линднера говорит о том, что на самом верху немецкого политикума имеет место сильный разброс мнений и профильные министерства слегка, так сказать, в шоке от заявлений своего канцлера.Господин Шольц не может не знать данных, которыми оперируют немецкие финансисты и энергетики. Например, о том, что Германия занимает восьмую строчку в мировом табеле потребителей природного газа, нарастив его использование с 73 миллиардов в 2014 году до почти 86 миллиардов в 2020-м. Или о том, что Берлин с каждым годом покупает все больше голубого топлива за рубежом. Для сравнения: в 2013 году немцы импортировали всего 97 миллиардов кубометров газа, в 2020-м этот показатель составил уже 155,5 миллиарда, а к концу текущего года, когда остановятся три последние немецкие АЭС, эти цифры распухнут еще сильнее.Также не являются секретом данные потребления и производства электроэнергии.При потребности в 535 тераватт-часов в прошлом году немецкие генерирующие предприятия выработали всего 484 тераватт-часа, а все остальное пришлось закупать за рубежом, в основном у атомщиков Франции. При этом буквально две недели назад ведущая немецкая организация Clean Energy Wire, занятая защитой экологии, опубликовала тоскливый доклад, из которого следует, что революция альтернативных источников энергии в Германии донельзя замедлилась, а про зеленый энергопереход в обозримом будущем можно вообще забыть. Из доклада следует, что природный газ занимает более 25 процентов в системе первичных источников энергии и доля его растет.В других направлениях тоже не радужно.Доля бурого угля в производстве электроэнергии составляет 18,6, каменного угля — 9,3 процента, и оба направления полностью отыграли двухгодичное падение, вернувшись на допандемийный уровень потребления. Германия самостоятельно добывает рекордные для Европы 107,4 миллиона тонн бурого угля, а нехватка каменных марок, востребованных как в энергетике, так и в металлургии, покрывается импортом, почти половина которого — 45 процентов — приходится на поставки из России.Как уже отмечалось выше, Германия — лидер не только по импорту природного газа, она еще и главный покупатель электричества, на поставки из-за рубежа приходится более десяти процентов энергобаланса. Сочетание перечисленных факторов привело к росту стоимости электроэнергии для потребителей. Так, например, один киловатт-час рядовому немцу сегодня обходится в 0,32 доллара, или 25 рублей.Правящая коалиция обязана знать, что их не спасут и поставки сжиженного природного газа из США.Западная пресса охрипла, трубя о рекордных поставках в Европу, при этом данные статистики стыдливо подаются помесячно и никто не пишет о доле американского СПГ в целом. Мы развеем этот туман.В январе сообщалось, что на регазификационные терминалы Евросоюза пришло 106 судов, которые доставили рекордные 7,1 миллиона тонн сжиженного газа. Переводим их, согласно нормативам, в привычные величины и получаем 9,8 миллиарда кубометров. Однако мы помним, что этот показатель рекордный — и он на 37 процентов выше, чем средние показатели за предыдущие периоды. Отнимаем указанную долю и получаем усредненное значение месячных поставок в 6,1 миллиарда кубометров. На самом деле именно американские поставки чрезвычайно волатильны по объему, когда в период двух месяцев импорт может различаться в разы, но не будем вредничать и примем полученное число за опорную величину. Путем несложных вычислений мы узнаем, что при самых идеальных условиях американские трейдеры поставили в Европу за рекордный 2021 год не более 76 миллиардов кубометров. В то же самое время, по рыночным оценкам, поставки газа из России в этом году превысят 200 миллиардов кубометров, причем, в отличие от плавающих спотовых контрактов, трубопроводные поставки стабильны год от года.Еще один неудобный для пророков американской сжиженной революции и правительства Германии факт заключается в том, что на текущий момент Европа исчерпала физические возможности по импорту СПГ. Страны Старого Света подошли к пределу возможностей по приему и переработке СПГ, об этом пишут все профильные издания. Всего в ЕС имеется 29 регазификационных терминалов, больше всего их у Испании и Франции. У Великобритании, которая больше не является частью еврозоны, их три. У Германии СПГ-терминалов вообще нет, то есть американский газ может попасть в немецкие хранилища только через руки перекупщиков — соответственно, с дополнительной наценкой.Кстати, о хранилищах.В 2020 году, в самый разгар энергетического кризиса, регазификационные терминалы South Hook, Dragon, Isle of Grain (Великобритания), Gate (Нидерланды), Rovigo (Италия) и Dunkerque (Франция) получили от Брюсселя официальную индульгенцию, которая сняла запрет на допуск в порты сторонних трейдеров. Теперь перечисленные порты не обязаны отчитываться в том, у кого и на каких условиях они закупили топливо. Это было оправданно в период ресурсного дефицита, но сейчас за окном довольно теплый февраль и газовые хранилища Европы практически заполнены, то есть привозимый СПГ складировать некуда, его можно только продавать "с колес", когда преобразованный газ напрямую поставляется в котельные и на заводы, что крайне неудобно, ибо потребление не статично и постоянно колеблется.Заранее обречены на провал и надежды на других поставщиков.На днях министр энергетики Катара, ключевого поставщика СПГ в Европу, заявил, что заместить российский трубопроводный газ просто нечем. Конкретно Катар физически не может нарастить производство СПГ, а текущие объемы законтрактованы по долгосрочным соглашениям. Чуть раньше об этом же говорил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.Все перечисленное выше — не тайна и не информация из секретных докладов спецслужб, а потому действия официального Берлина выглядят, мягко говоря, странными.Впрочем, если допустить, что таким образом Германия тянет время, чтобы дождаться разрешения украинского кризиса и позднее запустить-таки жизненно важный для нее газопровод, многое станет понятно. А пока, будучи заложниками западной идеологии единства, немцы вынуждены по тройному тарифу своими кровными деньгами оплачивать американскую дружбу.

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774512292.html

https://ria.ru/20220223/potok-1774511561.html

https://ria.ru/20220223/gaz-1774491776.html

https://ria.ru/20220223/politolog-1774482749.html

https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html

https://ria.ru/20220203/evropa-1770710982.html

россия

италия

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

экономика, олаф шольц, россия, италия, евросоюз, федеральная антимонопольная служба (фас россии), северный поток — 2