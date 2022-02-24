https://ria.ru/20220224/forum-1774707338.html

Эксперты на Forum.Digital Telecom 2022 обсудили развитие сетей 5G

Эксперты на Forum.Digital Telecom 2022 обсудили развитие сетей 5G - РИА Новости, 24.02.2022

Эксперты на Forum.Digital Telecom 2022 обсудили развитие сетей 5G

В рамках форума Forum.Digital Telecom 2022 эксперты обсудили развитие сетей 5G и их роль в построении цифровой экономики государства, а также комплексное... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:58

2022-02-24T11:58

2022-02-24T12:02

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774704839_0:0:2159:1214_1920x0_80_0_0_7b1c9462386a9a251fc129e294a7ea93.png

МОСКВА, 24 фев - Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ). В рамках форума Forum.Digital Telecom 2022 эксперты обсудили развитие сетей 5G и их роль в построении цифровой экономики государства, а также комплексное развитие и использование облачных сервисов, значение IP и IT, инновационные решения в области информационной безопасности, виртуализации, интернет-технологии и многое другое.Всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Telecom 2022 (+18) прошла 17 февраля. Главным организатором мероприятия стал Фонд развития цифровой экономики при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ.Партнером форума выступил ПАО "МегаФон". В ходе Форума приняли участие представители ведущих компаний телекоммуникационной отрасли, заинтересованных в повышении уровня цифровизации, а также развития экономики страны, такие как ПАО "МегаФон", ГК "Связной", ГК "ЛАНИТ", ПАО "Ростелеком", ПАО "МТС", "Сколтех", "Rutube" и другие.Модератором пленарного заседания выступил Максим Черешнев, член общественного Совета при Министерстве экономического развития РФ, член Совета Фонда развития цифровой экономики. Среди спикеров: Захаров Семён, директор по реализации проектов для корпоративного бизнеса ПАО "МегаФон"; Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО "Ростелеком"; Следков Максим, вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам компании "Связной"; Бородянский Борис, вице-президент ЛАНИТ по работе с телеком-отраслью. Эксперты обсудили вопросы, на которые руководителям следует сделать упор в построении бизнеса через цифровое развитие."Мы живем в динамичное время, когда всё уходит в цифровизацию. Сегодня нам удалось посмотреть и в будущее, и в настоящее, и тенденции, которые находятся в телекоммуникационной отрасли, а также обсудили, что нужно компаниям для повышения цифровой трансформации", - отметил член Совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев.Директор ПАО "МегаФон" по реализации проектов для корпоративного бизнеса Захаров Семён поделился своим видением отрасли и тенденциями ее развития в компании: "Цифровизация на производстве - это уже не тренд, а необходимость для сохранения конкурентоспособности. МегаФон использует собственную экспертизу для создания экосистемы сервисов, которые помогают шагнуть навстречу Индустрии 4.0: решения на базе IoT-платформы, облачные технологии, частные LTE-сети и т.д"Телекоммуникации не стоят на месте и постоянно развиваются, что подметил в своем выступлении Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО "Ростелеком". "Будущее телекома –– это неразрывная связь отрасли и IT-технологий, также как в человеческом организме неразрывно связаны нервы и мышцы. Мы верим, что облака –– это основа цифровой экономики, общества и всего окружающего мира", — рассказал Кирилл Меньшов.Своё мнение также выразил Следков Максим, вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам компании "Связной", отметив, что аналитика больших данных будет на высоком уровне. "К 2030 году работа с Big Data будет на пугающем для клиента уровне. Предиктив будет настолько качественным, что может даже в чем-то смущать."В сессии "Продукты и сервисы для развития отрасли телекоммуникаций" участники конференции обсудили российские и зарубежные кейсы формирования телекоммуникационной отрасли по вопросам безопасности, а также инновационные продукты телекома, правовые и глобальные риск-факторы, переход к расширению IP-адресов и проектному управлению. Особое внимание было уделено инструменту SLA, где наблюдается значимая нехватка специалистов.В последней сессии "5G: Реальность или фантастика?" эксперты дискутировали на одну из самых актуальных тем за последние два года, а именно о развитии нового стандарта связи, какие проблемы и перспективы ожидают 5G в России. Несмотря на все сложности внедрения технологии регуляторы, операторы и производители отечественного оборудования работают над решением проблем."Рано или поздно спутниковые и наземные сети должны сойтись в общую телекоммуникационную среду. Я уверен, что к 2030 году эти сети будут чем-то единым", - отметил руководитель ЦК НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей "Сколтеха" Дмитрий Лаконцев.Запись трансляции конференции доступна к просмотру в официальном канале Forum.Digital на YouTube и Rutube.По вопросам, и информационного партнерства:Полина СтороженкоПресс-секретарьФонд развития цифровой экономики+7 495 215 27 56 (134), ai_pr@forum.digitalПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы