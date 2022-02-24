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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/formaty-1774612277.html
Украина готова говорить с Россией в разных форматах, заявил Зеленский
Украина готова говорить с Россией в разных форматах, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.02.2022
Украина готова говорить с Россией в разных форматах, заявил Зеленский
Украинская власть готова говорить с РФ в разных форматах, война лишит гарантий всех, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к российским... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T02:27
2022-02-24T02:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Украинская власть готова говорить с РФ в разных форматах, война лишит гарантий всех, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к российским гражданам на русском языке."Сегодня мы находимся вне любых оборонных альянсов. Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель - мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить об этом со всеми, в том числе с вами. В разных форматах и на любых площадках. Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, россия
02:27 24.02.2022 (обновлено: 02:28 24.02.2022)
 
Украина готова говорить с Россией в разных форматах, заявил Зеленский

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов говорить с Россией в разных форматах

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Украинская власть готова говорить с РФ в разных форматах, война лишит гарантий всех, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к российским гражданам на русском языке.
"Сегодня мы находимся вне любых оборонных альянсов. Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель - мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить об этом со всеми, в том числе с вами. В разных форматах и на любых площадках. Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
02:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссия
 
 
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