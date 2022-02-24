https://ria.ru/20220224/formaty-1774612277.html

Украина готова говорить с Россией в разных форматах, заявил Зеленский

Украина готова говорить с Россией в разных форматах, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.02.2022

Украина готова говорить с Россией в разных форматах, заявил Зеленский

Украинская власть готова говорить с РФ в разных форматах, война лишит гарантий всех, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к российским... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T02:27

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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Украинская власть готова говорить с РФ в разных форматах, война лишит гарантий всех, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к российским гражданам на русском языке."Сегодня мы находимся вне любых оборонных альянсов. Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель - мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить об этом со всеми, в том числе с вами. В разных форматах и на любых площадках. Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия