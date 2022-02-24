08:27 24.02.2022 (обновлено: 08:52 24.02.2022)
В Финляндии заявили, что ищут способы увеличить поддержку Киева
Премьер Финляндии заявила, что страна ищет способы увеличить поддержку Киева
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Финляндия ищет способы увеличить поддержку Киеву, заявила премьер-министр страны Санна Марин.
"Я решительно осуждаю военные действия России, предпринятые на Украине. Это нападение является серьезным нарушением международного права и представляет угрозу жизням большого количества гражданских лиц. Финляндия выражает твердую поддержку Украине и украинцам и ищет способы увеличить эту поддержку", - написала Марин в Twitter.
I strongly condemn the military action Russia has taken in Ukraine. The attack is a grave breach of international law and threatens the life of numerous civilians. Finland expresses its solid support to Ukraine and Ukrainians and we are looking for ways to increase this support.— Sanna Marin (@MarinSanna) February 24, 2022
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Президент РФ в телеобращении заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова