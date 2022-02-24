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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/finlyandiya-1774643206.html
В Финляндии заявили, что ищут способы увеличить поддержку Киева
В Финляндии заявили, что ищут способы увеличить поддержку Киева - РИА Новости, 24.02.2022
В Финляндии заявили, что ищут способы увеличить поддержку Киева
Финляндия ищет способы увеличить поддержку Киеву, заявила премьер-министр страны Санна Марин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:27
2022-02-24T08:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
финляндия
украина
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Финляндия ищет способы увеличить поддержку Киеву, заявила премьер-министр страны Санна Марин."Я решительно осуждаю военные действия России, предпринятые на Украине. Это нападение является серьезным нарушением международного права и представляет угрозу жизням большого количества гражданских лиц. Финляндия выражает твердую поддержку Украине и украинцам и ищет способы увеличить эту поддержку", - написала Марин в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Президент РФ в телеобращении заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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финляндия
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, финляндия, украина, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, совет федерации рф, оон
08:27 24.02.2022 (обновлено: 08:52 24.02.2022)
 
В Финляндии заявили, что ищут способы увеличить поддержку Киева

Премьер Финляндии заявила, что страна ищет способы увеличить поддержку Киева

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПоток автомобилей на выезде из Киева
Поток автомобилей на выезде из Киева - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Финляндия ищет способы увеличить поддержку Киеву, заявила премьер-министр страны Санна Марин.
"Я решительно осуждаю военные действия России, предпринятые на Украине. Это нападение является серьезным нарушением международного права и представляет угрозу жизням большого количества гражданских лиц. Финляндия выражает твердую поддержку Украине и украинцам и ищет способы увеличить эту поддержку", - написала Марин в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Президент РФ в телеобращении заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нидерланды осудили военную операцию России на Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреФинляндияУкраинаВладимир ПутинВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаРоссияСовет Федерации РФООН
 
 
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