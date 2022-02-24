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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/finansy-1774871755.html
Путин: партнеры не должны выталкивать Россию из мировой финансовой системы
Путин: партнеры не должны выталкивать Россию из мировой финансовой системы - РИА Новости, 24.02.2022
Путин: партнеры не должны выталкивать Россию из мировой финансовой системы
Президент РФ Владимир Путин на встрече с крупным бизнесом заявил, что экономические партнеры России не должны выталкивать страну из международной финансовой... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:47
2022-02-24T20:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
украина
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с крупным бизнесом заявил, что экономические партнеры России не должны выталкивать страну из международной финансовой системы, но рестрикции будут.Он отметил, что Россия остается частью мировой экономики и, настолько, насколько она остается этой частью, не собирается наносить ущерб системе, частью которой является."Мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее даже по политическим соображениям эти рестрикция будут", - сказал Путин.Утром в четверг Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, украина, экономика
19:47 24.02.2022 (обновлено: 20:41 24.02.2022)
 
Путин: партнеры не должны выталкивать Россию из мировой финансовой системы

Президент Путин: партнеры не должны выталкивать Россию из международной финансовой системы

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с крупным бизнесом заявил, что экономические партнеры России не должны выталкивать страну из международной финансовой системы, но рестрикции будут.
Он отметил, что Россия остается частью мировой экономики и, настолько, насколько она остается этой частью, не собирается наносить ущерб системе, частью которой является.
"Мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее даже по политическим соображениям эти рестрикция будут", - сказал Путин.
Утром в четверг Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава РСПП попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинУкраинаЭкономика
 
 
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