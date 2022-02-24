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СМИ: Netflix снимет художественный фильм по мотивам "Афериста из Tinder"
СМИ: Netflix снимет художественный фильм по мотивам "Афериста из Tinder" - РИА Новости, 24.02.2022
СМИ: Netflix снимет художественный фильм по мотивам "Афериста из Tinder"
Стриминговый сервис Netflix запустил в работу художественный фильм по мотивам ставшей хитом документальной ленты "Аферист из Tinder", сообщает Variety со... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:28
2022-02-24T18:28
2022-02-24T18:28
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix запустил в работу художественный фильм по мотивам ставшей хитом документальной ленты "Аферист из Tinder", сообщает Variety со ссылкой на источник. По данным издания, Netflix ведет переговоры с продюсерами. Сам проект находится на ранней стадии разработки. Инсайдер также добавил, что тон потенциального фильма еще обсуждают. Остальные подробности, в том числе об исполнителях главных ролях и дате выхода, не раскрывают. Фильм "Аферист из Tinder" сняла Фелисити Моррис, взяв за основу истории женщин, ставших жертвами израильского афериста Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают, — Прим. ред.). Он выманил у них, по данным СМИ, более десяти миллионов долларов.В картине подробно рассказывается об опыте трех таких женщин из разных стран: Сесилии Фьеллхой, Перниллы Сьохольм и Айлин Шарлотт. Все они познакомились с Саймоном в популярном дейтинг-приложении, где он притворялся сыном миллиардера Льва Леваева. Разумеется, никакого отношения к семье израильских алмазных магнатов он не имеет.Саймон очаровывал своих жертв (некоторые даже по-настоящему влюблялись в него) рассказами об опасном бизнесе и не только. Затем он начинал просить у них деньги. Суммы с каждым разом становились все больше, но обаятельный брюнет не собирался их возвращать, хотя и обещал.Несмотря на то, что Саймона Леваева не раз арестовывали, сейчас он почему-то наслаждается свободной жизнью в Израиле. А недавно стало известно, что "Аферист из Tinder" и сам подумывает о карьере в Голливуде, и даже планирует запустить собственное романтическое шоу. Вскоре после премьеры фильма Моррис на Netflix он занял первое место в еженедельном рейтинге самых просматриваемых проектов стримингового сервиса. С 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллионов часов просмотров по всему миру и попала в десятку лучших в 92 странах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы, netflix, голливуд, израиль
СМИ: Netflix снимет художественный фильм по мотивам "Афериста из Tinder"
Сервис Netflix запустил в работу художественный фильм по документалке "Аферист из Tinder"
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Стриминговый сервис Netflix запустил в работу художественный фильм по мотивам ставшей хитом документальной ленты "Аферист из Tinder", сообщает
Variety со ссылкой на источник.
По данным издания, Netflix ведет переговоры с продюсерами. Сам проект находится на ранней стадии разработки. Инсайдер также добавил, что тон потенциального фильма еще обсуждают.
Остальные подробности, в том числе об исполнителях главных ролях и дате выхода, не раскрывают.
Фильм "Аферист из Tinder" сняла Фелисити Моррис, взяв за основу истории женщин, ставших жертвами израильского афериста Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают, — Прим. ред.). Он выманил
у них, по данным СМИ, более десяти миллионов долларов.
В картине подробно рассказывается об опыте трех таких женщин из разных стран: Сесилии Фьеллхой, Перниллы Сьохольм и Айлин Шарлотт. Все они познакомились с Саймоном в популярном дейтинг-приложении, где он притворялся сыном миллиардера Льва Леваева. Разумеется, никакого отношения к семье израильских алмазных магнатов он не имеет.
Саймон очаровывал своих жертв (некоторые даже по-настоящему влюблялись в него) рассказами об опасном бизнесе и не только. Затем он начинал просить у них деньги. Суммы с каждым разом становились все больше, но обаятельный брюнет не собирался их возвращать, хотя и обещал.
Несмотря на то, что Саймона Леваева не раз арестовывали
, сейчас он почему-то наслаждается свободной жизнью в Израиле. А недавно стало известно
, что "Аферист из Tinder" и сам подумывает о карьере в Голливуде, и даже планирует запустить собственное романтическое шоу.
Вскоре после премьеры фильма Моррис на Netflix он занял
первое место в еженедельном рейтинге самых просматриваемых проектов стримингового сервиса. С 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллионов часов просмотров по всему миру и попала в десятку лучших в 92 странах.