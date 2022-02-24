https://ria.ru/20220224/film-1774682771.html

СМИ: Netflix снимет художественный фильм по мотивам "Афериста из Tinder"

СМИ: Netflix снимет художественный фильм по мотивам "Афериста из Tinder" - РИА Новости, 24.02.2022

СМИ: Netflix снимет художественный фильм по мотивам "Афериста из Tinder"

Стриминговый сервис Netflix запустил в работу художественный фильм по мотивам ставшей хитом документальной ленты "Аферист из Tinder", сообщает Variety со... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:28

2022-02-24T18:28

2022-02-24T18:28

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix запустил в работу художественный фильм по мотивам ставшей хитом документальной ленты "Аферист из Tinder", сообщает Variety со ссылкой на источник. По данным издания, Netflix ведет переговоры с продюсерами. Сам проект находится на ранней стадии разработки. Инсайдер также добавил, что тон потенциального фильма еще обсуждают. Остальные подробности, в том числе об исполнителях главных ролях и дате выхода, не раскрывают. Фильм "Аферист из Tinder" сняла Фелисити Моррис, взяв за основу истории женщин, ставших жертвами израильского афериста Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают, — Прим. ред.). Он выманил у них, по данным СМИ, более десяти миллионов долларов.В картине подробно рассказывается об опыте трех таких женщин из разных стран: Сесилии Фьеллхой, Перниллы Сьохольм и Айлин Шарлотт. Все они познакомились с Саймоном в популярном дейтинг-приложении, где он притворялся сыном миллиардера Льва Леваева. Разумеется, никакого отношения к семье израильских алмазных магнатов он не имеет.Саймон очаровывал своих жертв (некоторые даже по-настоящему влюблялись в него) рассказами об опасном бизнесе и не только. Затем он начинал просить у них деньги. Суммы с каждым разом становились все больше, но обаятельный брюнет не собирался их возвращать, хотя и обещал.Несмотря на то, что Саймона Леваева не раз арестовывали, сейчас он почему-то наслаждается свободной жизнью в Израиле. А недавно стало известно, что "Аферист из Tinder" и сам подумывает о карьере в Голливуде, и даже планирует запустить собственное романтическое шоу. Вскоре после премьеры фильма Моррис на Netflix он занял первое место в еженедельном рейтинге самых просматриваемых проектов стримингового сервиса. С 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллионов часов просмотров по всему миру и попала в десятку лучших в 92 странах.

https://ria.ru/20220210/facebook-1771859229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, netflix, голливуд, израиль