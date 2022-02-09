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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220209/film-1771831837.html
Документалка "Аферист из Tinder" стала самым популярным фильмом на Netflix
Документалка "Аферист из Tinder" стала самым популярным фильмом на Netflix - РИА Новости, 09.02.2022
Документалка "Аферист из Tinder" стала самым популярным фильмом на Netflix
Документальный фильм Netflix "Аферист из Tinder" ("The Tinder Swindler") занял первое место в еженедельном рейтинге самых просматриваемых проектов стримингового РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:20
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культура
новости культуры
кино и сериалы
израиль
netflix
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Документальный фильм Netflix "Аферист из Tinder" ("The Tinder Swindler") занял первое место в еженедельном рейтинге самых просматриваемых проектов стримингового сервиса, сообщает Deadline. По информации издания, с 31 января по 6 февраля лента набрала 45,8 миллионов часов просмотров по всему миру и попала в десятку лучших в 92 странах. В тройку лидеров на этой неделе также попали спортивная комедия "Домашняя игра" (33,6 миллионов часов просмотров) и мультфильм "Гадкий я 2" (14,3 миллиона часов просмотров). Фильм "Аферист из Tinder" сняла Фелисити Моррис, взяв за основу истории женщин, ставших жертвами израильского афериста Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают. — Прим. ред.). По данным ряда СМИ, он выманил у них более десяти миллионов долларов. В картине подробно рассказывается об опыте трех таких женщин из разных стран: Сесилии Фьеллхой, Перниллы Сьохольм и Айлин Шарлотт. Все они познакомились с Саймоном в популярном дейтинг-приложении, где он притворялся сыном миллиардера Льва Леваева. Разумеется, никакого отношения к семье израильских алмазных магнатов он не имеет. Саймон очаровывал своих жертв (некоторые даже по-настоящему влюбились в него) рассказами об опасном бизнесе и не только. Затем он начинал просить у них деньги. Суммы с каждым разом становились все больше, но обаятельный брюнет не собирался их возвращать, хотя и обещал. Несмотря на то, что Саймона Леваева не раз арестовывали, сейчас он почему-то наслаждается свободной жизнью в Израиле.
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новости культуры, кино и сериалы, израиль, netflix
13:20 09.02.2022 (обновлено: 13:21 09.02.2022)
 
Документалка "Аферист из Tinder" стала самым популярным фильмом на Netflix

Документалка "Аферист из Tinder" стала самым популярным фильмом на Netflix

© NetflixКадр из фильма "Аферист из Tinder"
Кадр из фильма Аферист из Tinder
© Netflix
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Документальный фильм Netflix "Аферист из Tinder" ("The Tinder Swindler") занял первое место в еженедельном рейтинге самых просматриваемых проектов стримингового сервиса, сообщает Deadline.
По информации издания, с 31 января по 6 февраля лента набрала 45,8 миллионов часов просмотров по всему миру и попала в десятку лучших в 92 странах.
В тройку лидеров на этой неделе также попали спортивная комедия "Домашняя игра" (33,6 миллионов часов просмотров) и мультфильм "Гадкий я 2" (14,3 миллиона часов просмотров).
Фильм "Аферист из Tinder" сняла Фелисити Моррис, взяв за основу истории женщин, ставших жертвами израильского афериста Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают. — Прим. ред.). По данным ряда СМИ, он выманил у них более десяти миллионов долларов.
В картине подробно рассказывается об опыте трех таких женщин из разных стран: Сесилии Фьеллхой, Перниллы Сьохольм и Айлин Шарлотт. Все они познакомились с Саймоном в популярном дейтинг-приложении, где он притворялся сыном миллиардера Льва Леваева. Разумеется, никакого отношения к семье израильских алмазных магнатов он не имеет.
Саймон очаровывал своих жертв (некоторые даже по-настоящему влюбились в него) рассказами об опасном бизнесе и не только. Затем он начинал просить у них деньги. Суммы с каждым разом становились все больше, но обаятельный брюнет не собирался их возвращать, хотя и обещал.
Несмотря на то, что Саймона Леваева не раз арестовывали, сейчас он почему-то наслаждается свободной жизнью в Израиле.
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