https://ria.ru/20220209/film-1771831837.html

Документалка "Аферист из Tinder" стала самым популярным фильмом на Netflix

Документалка "Аферист из Tinder" стала самым популярным фильмом на Netflix - РИА Новости, 09.02.2022

Документалка "Аферист из Tinder" стала самым популярным фильмом на Netflix

Документальный фильм Netflix "Аферист из Tinder" ("The Tinder Swindler") занял первое место в еженедельном рейтинге самых просматриваемых проектов стримингового РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:20

2022-02-09T13:20

2022-02-09T13:21

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Документальный фильм Netflix "Аферист из Tinder" ("The Tinder Swindler") занял первое место в еженедельном рейтинге самых просматриваемых проектов стримингового сервиса, сообщает Deadline. По информации издания, с 31 января по 6 февраля лента набрала 45,8 миллионов часов просмотров по всему миру и попала в десятку лучших в 92 странах. В тройку лидеров на этой неделе также попали спортивная комедия "Домашняя игра" (33,6 миллионов часов просмотров) и мультфильм "Гадкий я 2" (14,3 миллиона часов просмотров). Фильм "Аферист из Tinder" сняла Фелисити Моррис, взяв за основу истории женщин, ставших жертвами израильского афериста Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают. — Прим. ред.). По данным ряда СМИ, он выманил у них более десяти миллионов долларов. В картине подробно рассказывается об опыте трех таких женщин из разных стран: Сесилии Фьеллхой, Перниллы Сьохольм и Айлин Шарлотт. Все они познакомились с Саймоном в популярном дейтинг-приложении, где он притворялся сыном миллиардера Льва Леваева. Разумеется, никакого отношения к семье израильских алмазных магнатов он не имеет. Саймон очаровывал своих жертв (некоторые даже по-настоящему влюбились в него) рассказами об опасном бизнесе и не только. Затем он начинал просить у них деньги. Суммы с каждым разом становились все больше, но обаятельный брюнет не собирался их возвращать, хотя и обещал. Несмотря на то, что Саймона Леваева не раз арестовывали, сейчас он почему-то наслаждается свободной жизнью в Израиле.

https://radiosputnik.ria.ru/20220202/serial-1770648818.html

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новости культуры, кино и сериалы, израиль, netflix