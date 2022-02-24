https://ria.ru/20220224/feyk-1774741988.html

Роскомнадзор заявил о волне фейков о российской военной операции

Роскомнадзор заявил о волне фейков о российской военной операции - РИА Новости, 24.02.2022

Роскомнадзор заявил о волне фейков о российской военной операции

Роскомнадзор заявил о волне фейков в интернете о специальной военной операции ВС РФ в Донбассе, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:25

2022-02-24T13:25

2022-02-24T13:40

обострение ситуации в днр и лнр

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

россия

донбасс

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роскомнадзор заявил о волне фейков в интернете о специальной военной операции ВС РФ в Донбассе, сообщается на сайте ведомства."За последние часы значительно возросло количество случаев распространения СМИ и иными информационными ресурсами … непроверенной и недостоверной информации. Обращаем внимание на то, что редакции СМИ до выпуска в свет (эфир) материалов, согласно статье 49 Закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/donbass-1774718537.html

https://ria.ru/20220224/samolet-1774651686.html

россия

донбасс

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр