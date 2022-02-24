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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/feyk-1774741988.html
Роскомнадзор заявил о волне фейков о российской военной операции
Роскомнадзор заявил о волне фейков о российской военной операции - РИА Новости, 24.02.2022
Роскомнадзор заявил о волне фейков о российской военной операции
Роскомнадзор заявил о волне фейков в интернете о специальной военной операции ВС РФ в Донбассе, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:25
2022-02-24T13:40
обострение ситуации в днр и лнр
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
донбасс
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роскомнадзор заявил о волне фейков в интернете о специальной военной операции ВС РФ в Донбассе, сообщается на сайте ведомства."За последние часы значительно возросло количество случаев распространения СМИ и иными информационными ресурсами … непроверенной и недостоверной информации. Обращаем внимание на то, что редакции СМИ до выпуска в свет (эфир) материалов, согласно статье 49 Закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/donbass-1774718537.html
https://ria.ru/20220224/samolet-1774651686.html
россия
донбасс
украина
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр
13:25 24.02.2022 (обновлено: 13:40 24.02.2022)
 
Роскомнадзор заявил о волне фейков о российской военной операции

Роскомнадзор заявил о волне фейков в интернете о российской военной операции

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтраница сайта в окне браузера компьютера
Страница сайта в окне браузера компьютера - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роскомнадзор заявил о волне фейков в интернете о специальной военной операции ВС РФ в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.
"За последние часы значительно возросло количество случаев распространения СМИ и иными информационными ресурсами … непроверенной и недостоверной информации. Обращаем внимание на то, что редакции СМИ до выпуска в свет (эфир) материалов, согласно статье 49 Закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность", - говорится в сообщении.
Сборный пункт военкомата в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:50
"Призывают всех": что происходит в Донбассе
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны опровергли данные о якобы сбитом самолете над Украиной
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииРоссияДонбассУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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